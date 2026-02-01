José Jerí no asistió a evento por Día de la Amistad Perú-China "por su agenda de trabajo"

01/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Pese al escándalo en torno al caso 'Chifagate', este domingo 1 de febrero se llevó a cabo el evento del Día de la Amistad Perú-China, donde el gran ausente fue el presidente José Jerí. Según el ministro de Cultura, este no asistió por motivos de "agenda laboral".

Ministro de Cultura justifica ausencia de Jerí en Día de Amistad Perú-China

En diálogo con Exitosa, el ministro Alfredo Luna Briceño, quien lideró la celebración en la explanada del Ministerio de Cultura, justificó la ausencia de mandatario, pese a que se sabe que se encuentra investigado por sus reuniones clandestinas con empresarios chinos.

"(No ha venido) porque tiene agenda de trabajo. Esta celebración se está realizando en coordinación entre el gobierno del Perú, a través de su Ministerio de Cultura, y la embajada china", respondió el ministro.

Asimismo, ante el cambio de sede del evento evidenciado por la propia embajada de China hace pocos días, Luna señaló que él mismo se lo propuso a Jerí y el cambio oficial se dio el 19 de enero, según declaró.

Por otro lado, al ser consultado por la ausencia del empresario chino Zhihua Yang en el evento, pese a que Jerí había afirmado que había coordinado asuntos de esta celebración durante su reunión extraoficial con él, el titular del Mincul evitó referirse a ello.

"Este es un evento abierto, yo no conozco al señor (Yang), no sé si ha venido o no. Es un tema de elección. Yo respaldo lo que dice el presidente", indicó de manera evasiva.

🔴🔵#EnDefensaDeLaVerdad 👨🏻‍⚖️ | El Día de la Confraternidad Perú-China viene celebrándose en la sede del Ministerio de Cultura. Evento no contó con la participación del presidente José Jerí, quien fue desmentido por la Embajada de China respecto a la organización de la festividad.... pic.twitter.com/BnG7MlHxkL — Exitosa Noticias (@exitosape) February 1, 2026

Pese a que instantes antes había intentado justificar la ausencia de Jerí en la celebración, el titular del Mincul aseguró que no sabe por qué no asistirá, pero reafirmó que "no va a participar". Asimismo, dijo no saber en qué consiste la agenda del mandatario.

Gobierno de Jerí cambió de sede por pedido del Mincul

El ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño, afirmó que le propuso al presidente José Jerí cambiar la sede donde se llevaría a cabo la celebración del Día de la Confraternidad Perú-China, luego de que la embajada asiática revelara dicho dato.

En medio de las actividades durante el evento de este domingo 1 de febrero, Luna brindó un discurso en un acto protocolar, donde detalló que este cambio fue iniciativa suya y se debió a los espacios con los que cuenta la explanada del Mincul, en San Borja.

Según el ministro de Cultura, Alfredo Luna, la ausencia del presidente José Jerí en el Día de la Amistad Perú-China se debió a impedimentos por "agenda de trabajo".