Balacera y persecución tras asalto en Polvos Azules: PNP captura delincuentes y recupera más de $70 mil

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Agentes de la policía del grupo Terna accionaron de forma inmediata tras el asalto a un cambista en el Centro Comercial Polvos Azules. Tras una intensa persecusión y balacera, la PNP logró capturar a tres de los cuatro delincuentes en flagrancia, recuperando más de 70 mil dólares.

Ternas abren fuego contra delincuentes y logran recuperar dinero

El hecho ocurrió este sábado 31 de enero, cuando los criminales le arrebataron la fuerte suma de dinero al trabajador. De inmediato, los efectivos los persiguieron y hasta abrieron fuego contra ellos, logrando recuperar lo sustraído en la cuadra 4 del jirón Sandía.

Los agentes redujeron a los ladrones y capturaron a tres de ellos. Según el jefe de la Región Policial Lima, el general PNP Francisco Vargas, el cuarto asaltante logró fugarse pese a que resultó herido de bala durante la persecusión policial. Por ello, exhortó a los establecimientos de salud de Lima a reportar a las autoridades el ingreso de este sujeto.

Durante la inspección a los dos vehículos que se les intervino, la Policía Nacional logró incautar un arma de fuego, municiones y equipos celulares.

Los responsables detenidos integraría la banda criminal Los Injertos del Huáscar, que se dedica al robo agravado y los delitos conexos. Fueron identificados como Dante Aliaga (37) alias 'Gordo Dante', Erick Pomalina (35) y Fredy Calderón (22) alias 'Fred'.

Ternas logran reducir banda criminal "Los Injertos de Huáscar" cerca de Polvos Azules.

"Nos hemos comunicado con la Dirección de Criminalística para la realización de las pruebas balísticas del arma incautada. Asimismo, la Dirincri ejercerá las investigaciones a fin de recabar información valiosa de los celulares", apuntó el general Francisco Vargas.

'El Monstruo': PNP capturó a 7 expolicías vinculados a su red criminal

Este jueves 29, se conoció que el extraditado Erick Moreno Hernández alias 'El Monstruo' sería recluido en la Base Naval del Callao. Ante ello, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, se pronunció sobre la captura de siete policías presuntamente vinculados a la red criminal del delincuente.

Arriola reveló que, desde enero del 2025, enviaron 17 direcciones de IP para comenzar a dar con la ubicación del delincuente y que, en el medio, se capturaron 79 personas, entre ellos, varios efectivos policiales que "equivocaron su destino".

"En tres megaoperativos nacionales e internacionales, se capturaron 79 personas, entre las que estuvieron siete expolicías, porque equivocaron su destino e ingresaron a la institución para deshonrar el uniforme, lo que no puede pasar. Fueron capturados por nosotros mismos, con la conducción jurídica del Ministerio Público y autorización del Poder Judicial", detalló.

