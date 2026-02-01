Vía Rápida Javier Prado: Obra seguirá paralizada hasta que no haya acuerdo entre MML y La Molina

01/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a la polémica generada por la implementación de una marcha blanca en la avenida Javier Prado por la construcción de una vía rápida y su posterior suspensión por el caos vehicular generado, el alcalde de La Molina, Diego Uceda, ratificó su posición en seguir manteniendo en suspenso el proyecto hasta que no exista un plan estratégico entre su comuna y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

En entrevista para el programa "En Defensa de la Verdad", el burgomaestre cuestionó el diseño del plan, aseverando (nuevamente), que resulta altamente perjudicial para el tránsito de sus vecinos, al recordar que únicamente tienen dos accesos para ingresar a dos domicilios y, que sin planificación alguna, será imposible que el plan de desvío vehicular vuelva a reanudarse.

Obra seguirá suspendida hasta que no haya un acuerdo entre ambas municipalidades

La autoridad distrital indicó a Exitosa, que ha trasladado el clamor de sus residentes ante la MML, a fin de hacer salvaguardar su tranquilidad. Si bien es cierto que descartó cualquier conflicto con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, sí mencionó que espera una mejor acción coordinada entre ambas instituciones para dar por iniciada la obra, puesto que, de no haberlo realizado en la última semana, los resultados hubieran sido insufribles para sus vecinos.

"Yo puse mis razones y mis razones fueron escuchadas. Sino hubieran sido escuchadas, hubiera sido un bolondrón. Entonces, eso quiere decir: coordinación, pero si no hay una respuesta por parte de un alcalde distrital que defiende sus fueros, probablemente esto hubiera ido a peores cosas", sostuvo.

🔴🔵#EnDefensaDeLaVerdad 👨🏻‍⚖️ | En entrevista con Exitosa, el alcalde de La Molina, Diego Uceda, señaló que la marcha blanca que buscaba implementar la Municipalidad de Lima (MML) no estaba bien diseñada. Por ello, aseguró que la obra permanecerá suspendida hasta que no se logren... pic.twitter.com/8dOQ2oE5Im — Exitosa Noticias (@exitosape) February 1, 2026

En ese sentido, indicó que el plan de desvío está a cargo de la MML, que desde Lima lo coordinan con él, y el plazo estimado para su implementación podría darse en dos meses.

Sin embargo, precisó que no era lógico que la medición se lleve a cabo por estas semanas, cuando en marzo empezarán las clases escolares y universitarias, teniendo como resultado el transporte diario de más de 180 000 educandos. Como propuesta para agilizar el tránsito en su distrito, planteó que el transporte de carga pesada transite por la Carretera Central y que la Av. Javier Prado tenga dos carriles abiertos de manera permanente.

¿Qué dice la Municipalidad de Lima?

Cabe señalar que, desde la MML indicaron que iban a crear una Comisión Técnica Evaluadora del Plan de Desvíos, con el objetivo de revisar de una manera más "exhaustiva" el estudio y análisis de la transitabilidad de los mismos.

Bajo esta consideración, afirmaron que la reanudación de la marcha y sus intervenciones, se llevaron a cabo únicamente cuando el grupo de trabajo emita una opinión favorable al respeto, en beneficio de los vecinos de La Molina.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/DdAPsedmuk — Municipalidad de Lima (@MuniLima) January 30, 2026

"Teniendo en cuenta la incomodidad que se ha generado en los vecinos, conductores y público que transita por la zona, a pedido expreso de nuestro alcalde Renzo Reggiardo Barreto, se ha dispuesto postergar la marcha blanca y el consecuente inicio de la construcción de la vía", señalaron desde la MML.

Desde La Molina se mantienen firmes con respecto a la puesta en marcha del plan, puntualizando que la mejor estrategia para el beneficio de sus vecinos es el diálogo articulado entre ambas instituciones.