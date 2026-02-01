Candidato a diputado pide cambio de nombre al MIMP: "Ministerio del hombre, la Mujer y Familia"

01/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato a la Cámara de Diputados por el partido político Alianza Para el Progreso, Jair Ramírez Almerí, estuvo este domingo 1 de febrero en Exitosa para explicar parte de su propuesta electoral, en el marco de las elecciones generales a llevarse a cabo el próximo 12 de abril.

En entrevista para el programa "En Defensa de la Verdad", el también director de comunicaciones, planteó la denominación del cambio del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a uno que "atienda" los casos de violencia que atentan contra el género masculino y así hacer prevalecer sus derechos.

Impulsará la creación del "Ministerio del Hombre, la Mujer y la Familia"

El candidato al próximo Congreso bicameral con el número "12" por Lima Metropolitana, no ajeno a los actos de violencia que lamentablemente a menudo atentan contra mujeres y menores de edad. Si bien es cierto que repudió todo accionar que vulnere sus derechos y exigió las más drásticas sanciones hacia sus agresores, hizo hincapié en los casos que van en contra los hombres.

En tal sentido, plantea la reformulación institucional del MIMP para "equilibrar y asegurar" la igualdad de ambos géneros, no solamente en casos de violencia física o psicológica, también para "reforzar" el principio de presunción de inocencia al momento que se les imputan denuncias, según él, muchas veces sin sustento y perjudicial para su presente y futuro, puesto que, en varias ocasiones, son prácticamente obligados a estar lejos de sus hijos por falsas acusaciones.

"He recogido muchísimos testimonios y yo creo que es momento de equiparar, de hacer equivalente la ley, y la justicia debe ser para todos por igual (...) es la capacidad de que tengan los hombres de defenderse bien, con justicia, de estar al lado de sus hijos. El Ministerio de la Mujer tendría que llamarse Ministerio del Hombre, la Mujer y la Familia", apuntó.

Instituciones educativas al servicio de

Como eje de su plan de campaña, apunta a reformar la educación para que los jóvenes puedan superarse, incluso, desde que están en los colegios. En ese sentido, plantea que todas las instituciones relacionadas a este sector deberán destinar parte de sus vacantes, de llegar a ser diputado a partir de julio próximo, aseveró que impulsará su proyecto para hacerlo realidad.

"Una de mis propuestas es que los colegios, los institutos, los CEO, las universidades, el 10 % de becas para los mejores alumnos, los alumnos más talentosos de todo Lima y el Perú, que se apoye la educación y la educación se tiene que apoyar de dos maneras: dando mejor infraestructura, pero también dando capacitaciones a los profesores", destacó.

Sobre esto último, mencionó que una clave para mejorar la educación en el Perú es que los docentes estén en constante capacitación y que el Estado se haga cargo de ello de inicio a fin, por ser sus derechos y porque estando preparados, sus alumnos podrán estar más aptos para salir al campo laboral cuando terminen sus estudios superiores.

Finalmente, el candidato también hizo énfasis en la necesidad de que los jóvenes puedan acceder a créditos bancarios con bajos intereses para que puedan asegurar sus estudios, incluso cuando en el camino forman una familia.