Universidades: ¿Cuál es la casa de estudios que ocupa el primer lugar en solicitudes de patentes y modelos de utilidad?

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Según el reciente ranking de patentes del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), las universidades concentran casi el 80% de solicitudes, con un total de 970 en el 2025, marcando la pauta en la generación de conocimiento y propuestas de soluciones innovadoras y eficaces.

Ranking de Indecopi

En este ranking, con un amplio margen de diferencia, la Universidad Continental es la casa de estudios que registra la mayor cantidad de solicitudes de patentes llegando a 194 en el 2025. Este liderazgo se repite por tercer año consecutivo, siendo que, entre el 2023 al 2025, alcanzó la cifra récord de 525 solicitudes, marcando la pauta en innovación dentro del ecosistema universitario de investigación orientado a soluciones reales para el desarrollo del Perú.

Ranking de Indecopi sobre universidades en el Perú sorprende.

Es de destacar que en el Perú existen dos tipos principales de patentes: la Patente de Invención (PI) referidos a productos o procedimientos totalmente nuevos; y el Modelo de Utilidad (MU) aplicado a mejoras a productos existentes. Al respecto, de acuerdo con el Tablero Estadístico de Patentes y Diseños Industriales de Indecopi, la Universidad Continental lidera ampliamente el volumen total de solicitudes.

En el rubro de Modelos de Utilidad, la UC fortaleció su perfil de innovación pasando de 130 solicitudes de patente en 2024 a 155 en 2025. Este modelo es crucial para países en desarrollo porque acelera la transferencia tecnológica, protege mejoras funcionales aplicables de forma inmediata y responde a necesidades productivas concretas en sectores como industria, salud, energía, construcción y servicios.

Ranking de Indecopi sobre universidades en el Perú causa gran sorpresa.

De otro lado, en Patentes de Invención, la Universidad Continental también generó aportes y mantiene un peso institucional relevante, con 57 solicitudes en 2024 y 39 en 2025, evidenciando una estrategia equilibrada de innovación de alto valor para el mercado y la sociedad.

Avanzan en el Perú

Para el doctor Walter Curioso Vílchez, nuestro vicerrector de Investigación, estos resultados tienen un significado estratégico para el país.

"En la Universidad Continental creemos que la propiedad intelectual no solo protege ideas: protege el futuro del Perú. Nuestro liderazgo en solicitudes de patentes y, especialmente, en la categoría de Modelos de Utilidad, demuestra que la innovación cobra verdadero sentido cuando se traduce en soluciones concretas para la gente y las empresas, ya que este modelo permite llevar el conocimiento al mercado más rápido, mejorar procesos productivos y generar impacto económico y social", indicó.

En resumen, la Universidad Continental se ubicó en el primer lugar del ranking de Indecopi sobre las universidades con más búsquedas de solicitudes de patentes y modelos de utilidad.