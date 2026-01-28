Abogado de la joven que denunció a Peña, Trauco y Zambrano habla por primera vez sobre el caso

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El escándalo no se enfría y sigue sacudiendo a Alianza Lima. Esta vez, Luis Deuteris, abogado de la joven que denunció a Sergio Peña, Miguel Trauco y Carlos Zambrano salió al frente y habló por primera vez sobre el caso, respaldando el testimonio de su defendida, asegurando que existen pruebas y elementos clave que sostienen la denuncia.

Nuevas revelaciones de la denunciante

Se conocen nuevos detalles y nuevos personajes en la denuncia que involucra a Sergio Peña, Miguel Trauco y Carlos Zambrano. El programa de ATV Ocurre Ahora accedió al testimonio completo de la joven argentina, quien relató que viajó a Montevideo junto a una amiga, con los gastos cubiertos por el 'Kaiser'.

"Ahí empezamos a tomar escuchando música. Zambrano me decía para tomar. Me incitaba a seguir tomando. Yo estaba tomando vodka", narró la presunta víctima, quien también recordó que en un momento Miguel Trauco se retiró brevemente de la escena.

Según su versión, todo ocurrió después de la medianoche. "Ella me avisa que ellos iban a ir a nuestra habitación. El primero que llega fue Zambrano. Después llega el compañero de habitación que se llama Miguel Trauco y luego llegaron más", contó, detallando que eran cinco hombres y solo ellas dos.

La joven también mencionó al volante Pedro Aquino y al delantero ecuatoriano Erick Castillo, aclarando que ambos estuvieron en la habitación, pero sin acusarlos directamente. "Quedamos Miguel, Carlos, Sergio y nosotras dos. Yo tengo muchas lagunas. Hay cosas que no me acuerdo", relató.

Habla abogado de la denunciante

El testimonio fue confirmado en exclusiva por Luis Deuteris, abogado de la presunta víctima, quien rompió su silencio y aseguró que existen otros elementos que comprometerían a Sergio Peña, Miguel Trauco y Carlos Zambrano.

"Existen numerosas constancias que podrían hablar objetivamente de la comisión de un hecho no consentido y que están reflejadas en su físico", sostuvo Deuteris. Al ser consultado sobre si la responsabilidad sería distinta entre ellos, fue tajante: "En la misma proporción. En la misma proporción".

Deuteris remarcó que, más allá de los chats que la joven mantuvo con su amiga, hay otros elementos objetivos. "Existen numerosas constancias que podrían hablar de un hecho no consentido y que están reflejadas en su físico", afirmó el letrado, subrayando que se trataría de un acto sin consentimiento.

Así, el caso suma un nuevo y delicado capítulo, luego de que el abogado de la presunta víctima asegurara que existen pruebas objetivas que respaldan la denuncia y que la responsabilidad de Sergio Peña, Miguel Trauco y Carlos Zambrano sería equivalente.