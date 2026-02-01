Donald Trump asegura haber tenido comunicación con altos mandos de Cuba: "Vamos a llegar a un acuerdo"

01/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio un importante anuncio este domingo 1 de febrero con respecto a las relaciones con Cuba. El mandatario aseguró haber sostenido un diálogo con altos mandos cubanos y que las conversaciones han sido productivas para resolver sus diferencias.

Cuba con un problema humanitario

Desde su residencia en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, el inquilino de la Casa Blanca ofreció este anuncio a los medios de comunicación. Aseguró que el país isleño atraviesa una crisis humanitaria que sus autoridades no pueden solucionar. Esto llevaría a que se acepte un acuerdo que beneficiaría a ambas partes.

"Cuba es una nación fallida, lo ha sido por mucho tiempo, pero ahora no tiene a Venezuela para señalarla. Entonces, hemos hablando con las altas esferas y veremos qué pasa. Quiero que la gente que vino y que fue terriblemente tratada por Cuba que puedan volver... Tienen familia allá, no han podido verlos en muchos años", indicó Trump.

Tras manifestar esta situación en el que se encuentra la nación caribeña, el jefe de estado cerró su pronunciamiento asegurando que las conversaciones pueden acabar en buenos términos. "Así que creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba. Está en muy mal estado, tiene un problema humanitario", sostuvo.

Esta declaración del líder del Partido Republicano se dan luego de la orden ejecutiva que firmó esta semana, en la que preveía la imposición de aranceles a aquellos países que le vendiesen petróleo a la isla. El documento relacionaba al gobierno de La Habana como impulsador del terrorismo y desestabilizador en la región.

El Papa preocupado por Cuba

A través de sus redes sociales, el papa León XIV se pronunció sobre la situación diplomática actual entre estadounidenses y cubanos. Espera que se haga eco al llamado de las autoridades eclesiásticas en la isla y que el diálogo sea lo que primer, evitando un nuevo escenario bélico.

"Me uno al mensaje de los obispos cubanos, invitando a todos los responsables a promover un diálogo sincero y eficaz, para evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del querido pueblo cubano. ¡Que la Virgen de la Caridad del Cobre asista y proteja a todos los hijos de esa amada tierra!", expresó.

Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba podrían llegar a su fin, tal como lo anunció Donald Trump. El mandatario afirmó haber dialogado con las altas esperas de la isla y que un acuerdo entre ambos se cerraría pronto.