¡Confirmado! Papa León XIV visitará el Perú este año: Esta es la fecha estimada

01/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El 2026 será testigo de un hito en nuestro país. Este domingo, el canciller Hugo de Zela confirmó que el Papa León XIV visitará el Perú este año tras aceptar la invitación formal del Gobierno. Conoce la fecha estimada para su ansiada llegada en esta nota.

Canciller confirma que Papa León XIV llegará al Perú

En diálogo con El Comercio, el ministro de Relaciones Exteriores reveló que la Santa Sede ya expresó su deseo de que Robert Prevost, nacionalizado peruano, regrese al país, ahora en calidad de Sumo Pontífice. Según De Zela, la invitación se envío el 7 de enero.

Asimismo, De Zela señaló que la convocatoria fue reiterada formalmente por el presidente de la República, José Jerí.

"Las indicaciones que tenemos del Vaticano es que el Papa sí quiere venir al Perú, sí tiene decidido venir a nuestro país, con lo cual estamos muy felices", confirmó el ministro.

Las declaraciones del canciller se dan luego de que, recientemente, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, el monseñor Carlos García, afirme que existían un 80% de posibilidades que el Pontífice visite el Perú.

Fecha estimada de la visita del Papa León XIV a Perú

Según el titular de Relaciones Exteriores, la fecha de la histórica visita aun no ha sido coordinada entre el Ejecutivo y el Vaticano, por lo que aun no está definida. "Los planes que existen, y eso sí nos adelantaron, son que va a venir este año", precisó.

Papa León XIV inauguró recientemente una estatua de Santa Rosa de Lima en el Vaticano.

Sin embargo, subrayó que lo único que es seguro respecto a la fecha de la llegada del Papa es que se dará después de las Elecciones 2026, en el último trimestre del año.

"Están hablando de octubre, noviembre, es después de las elecciones, efectivamente. Viene en su calidad de jefe de Estado del Vaticano, además de líder espiritual", agregó.

Al ser cuestionado respecto a qué apreciación tiene frente a que la visita se dará en otro gobierno, Hugo de Zela restó importancia al hecho y afirmó que "lo importante es que llega, no con cuál gobierno viene".

León XIV inaugura estatua de Santa Rosa de Lima en los Jardines Vaticanos

Este sábado, el Sumo Pontífice inauguró y bendijo una estatua de Santa Rosa de Lima en los Jardines Vaticanos, en medio de una ceremonia en presencia de los obispos del Perú u autoridades de la Iglesia.

El acto se realizó en el contexto de la Visita ad limina del episcopado peruano en Roma, Italia. La imagen de Santa Rosa de Lima, fue esculpida en travertino blanco de Huancayo por encargo de la Conferencia Episcopal Peruana a la comunidad de Artesanos Don Bosco.