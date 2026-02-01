Senamhi advierte incremento de la temperatura en Lima y otras regiones para la primera semana de febrero

01/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! De acuerdo con la nueva Alerta Meteorológica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), la costa central y norte presentarán un aumento de la temperatura diurna en la primera semana de febrero. A continuación, te contamos cuáles son las regiones en específico donde se sentirá este fenómeno climatológico para que puedas tomar tus medidas de prevención.

¿Dónde se registrará el aumento de la temperatura?

De acuerdo con la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se espera este nuevo episodio en el marco de la temporada de verano 2026 entre el martes 3 y el viernes 6 de febrero. Durante periodo, se prevé cielos con escasa nubosidad hacia el mediodía y la tarde, condición que favorecerá el incremento de la sensación térmica en Lima Metropolitana y en diversas ciudades costeras.

Estas condiciones estarán asociadas, señala el organismo, inicialmente, a la disminución de la intensidad de los vientos del sur e ingreso de vientos del norte. Posteriormente, entre el 4 y el 6 de febrero, el ingreso de aire seco en las capas medias de la atmósfera contribuirá a mantener las temperaturas elevadas debido a vientos descendentes.

Por otro lado, se esperan ráfagas de viento en la costa central entre el 4 y el 6 de febrero, que podrían favorecer la ocurrencia de niebla y neblina durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana.

En ese sentido, para Lima Metropolitana, las temperaturas máximas se situarán próximas a los 27°C y 30°C en los distritos de Lima oeste y Lima centro respectivamente, y alrededor de los 32°C en los distritos ubicados en Lima este y Lima norte.



Además, se prevén valores entre 32°C y 37°C en Piura y Tumbes, entre 30°C y 36°C en Lambayeque e Ica, entre 28°C y 32°C en La Libertad, 28°C y 33°C en la región Lima y Áncash, y entre 26°C y 33°C en la costa sur.

¿Cómo protegerse de los rayos UV?

De acuerdo con el Senamhi, la radiación ultravioleta están clasificadas como "muy altos" y "extremadamente altos", por lo que recomienda adoptar medidas de protección solar, especialmente durante las horas de mayor intensidad.

Para evitar enfermedades dermatológicas ligadas a la exposición solar, se debe de aplicar bloqueador solar con FPS 50 + cada tres horas, incluso en días nublados o dentro del hogar, ya que, la radiación UV atraviesa los vidrios de las ventanas

Asimismo, no se debe exponer la piel al sol entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., horas de mayor radiación, según lo expuesto por la entidad. La advertencia es especialmente para los adultos mayores, quienes acumulan a lo largo de su vida mayor exposición solar, lo que incrementa su riesgo de desarrollar cáncer de piel.

Sobre esta enfermedad, en el Perú, este tipo de cáncer ocupa el tercer lugar en incidencia. Si bien es cierto que su mortalidad no es tan alta como otros tipos, puede tratarse con éxito si se detecta a tiempo.

Desde el Senamhi exhortan a la población a tomar en cuentas las siguientes recomendaciones para salvaguardar su salud en esta nueva temporada de verano, específicamente en la sierra del Perú.