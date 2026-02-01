Grave accidente en Ica: Camioneta cae al ABISMO y pasajeros se salvan de la muerte

01/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una segunda oportunidad de vida en Ica. Una camioneta que retornaba a Chincha desde el distrito de San Juan de Yanac se despistó violentamente y cayó a un abismo de más de mil metros de profundidad. Conoce cómo se salvaron de morir pese a la gravedad del hecho.

Dos pasajeros se salvan de la muerte tras caer al abismo

El accidente ocurrió a horas de la tarde del viernes 30 en el sector de Paglapuquio, donde el vehículo de color blanco y placa BSI-746, con logo de la empresa telefónica Bitel, cayó descontroladamente al precipicio y quedó atrapada entre grandes rocas.

Afortunadamente, dicho peñasco en medio de la caída impidió que la camioneta pick-up ruede por la totalidad del abismo, por lo que las dos personas a bordo lograron sobrevivir.

Los ocupantes de la unidad resultaron con heridas producto del fuerte impacto, que podría haber sido mucho peor. De inmediato, fueron auxiliados por otros conductores, quienes los trasladaron hacia una clínica particular de la ciudad de Chincha para recibir atención médica especializada.

El hecho fue reportado por el teniente gobernador del distrito, Alex Cahuana Chávez, y corroborado por Joselyn Romero Auris, miembro de la Secretaría Técnica de Seguridad Ciudadana.

Violento choque frontal en Chimbote deja dos fallecidos

Un nuevo accidente vehicular enlutó la región Áncash. Este sábado, un violento choque frontal entre un trailer y una camioneta en la Vía Evitamiento de Chimbote dejó a dos fallecidos, quienes quedaron atrapados entre los fierros retorcidos.

La tragedia ocurrió cerca de las 6 de la mañana a la altura del km. 24+400, en el sector Santa Clemencia, a la altura del río Lacramarca, cuando un trailer de tres ejes de color blanco ejes impactó violentamente contra una camioneta marca Kia, quedando volcado de lado.

Los vehículos involucrados en el siniestro, identificados con las placas C2J-725 y H2M-255, eran conducidos por Guillermo Poma y Julián Ávalos Salinas.

Ambos choferes resultados con heridas de gravedad, por lo que fueron trasladados de emergencia al Hospital Regional de Chimbote. En tanto, las dos personas fallecidas requieron de la intervención de las autoridades y del Cuerpo General de Bomberos para el levantamiento de los cuerpos.

El fatídico choque ocasionó la restricción del tránsito vehicular, por lo que las autoridades recomendaron a los conductores de la zona tomar rutas alterna.

