Denuncian que alféreces de la PNP no recibieron su sueldo: "Les han dicho que no hay dinero"

01/02/2026

¡Grave denuncia! A poco más de un mes de haber egresado de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), cerca de 500 alféreces estarían impagos, así lo asegura el abogado y director de 'La voz del policía', José Palacios.

En entrevista para el programa "En Defensa de la Verdad", denunció una fuerte acusación por parte de los oficiales recientemente egresados, quienes al momento de preguntar por sus honorarios, les respondieron desde el Ministerio del Interior (Mininter) que no hay fondos para cumplir con sus derechos.

Cuestiona presupuesto para autos y no para cumplir con los sueldos

El letrado no solo se refirió a los graves daños estructurales en el que se encuentran cientos de comisarías, también advirtió que habrían más de 200 oficiales y suboficiales separados por actos de corrupción, sin contar los que llevan proceso abierto a la fecha.

A esta severa situación que afecta contra la moral e imagen de la institución se suma un caso inédito y es el presunto incumplimiento de pagos de los 470 alféreces que hace 30 días se insertaron en diversas comisarías y dependencias policiales para intensificar la lucha contra la inseguridad ciudadana. No obstante, en vez de motivarlos con el pago a tiempo de sus honorarios, la realidad indicaría que su "primer sueldo" seguirá en espera.

"Los alféreces que acaban de egresar en el mes de diciembre, que egresaron extraordinariamente por la propuesta del Sr. Jerí, el mes de enero han trabajado completamente y no les han pagado un sol de su sueldo y les han dicho que: 'no hay dinero para pagarles', ese es el acto de corrupción. Sin embargo, hay sí hay dinero para comprar Audis, RAV 4, Toyota Corolla y tener los despachos sumamente lujosos en los generales y coronales, triste realidad", enfatizó.

Contraloría reveló situación caótica de la PNP

A mediados de enero último, la Contraloría General de la República (CGR) reveló los resultados del operativo de control simultáneo denominado "Comisarías Básicas PNP 2025", el cual empezó a llevar a cabo a finales de octubre del 2025. Por ejemplo, durante las acciones desarrolladas por sus auditores en 4 121 vehículos, encontraron 1 730 vehículos (motocicletas, camionetas y automóviles) inoperativos y sin mantenimiento.

Con referente a los equipos informáticos, de las 6 835 computadoras encontradas en las comisarías, 1 823 se encontraban inoperativas. Similar situación se observó en el caso de las impresoras, donde de un total de 4 049 disponibles, 2 132 están malogradas y, en el caso de los escáneres, 141 presentan fallas de un total de 532 verificadas.

Además, los chalecos antibalas son insuficientes y gran parte de ellos fueron encontrados vencidos, rotos o en mal estado, exponiendo a los efectivos policiales a riesgos graves durante las intervenciones que se realizan para garantizar la seguridad ciudadana.

Del mismo modo, el equipo de la Contraloría evidenció que las comisarías no cuentan con infraestructura adecuada ni segura, poniendo en riesgo la integridad del personal policial y de los ciudadanos, así como la operatividad y la continuidad del servicio policial.

Cabe señalar que, el mayor número de dependencias en peligro se encuentran en Lima Metropolitana (382), Áncash (180), Puno (164), Ayacucho (161) y Cajamarca (155). Por ejemplo, tres de las comisarías con mayor deficiencia son las de Palacio Viejo (Arequipa), Sitajara (Tacna) y Punta Moreno - Gran Chimú (La Libertad).

Tal como se mencionó que el citado informe iba a ser comunicado al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, a fin de que adopte las medidas preventivas y correctivas que permitan mejorar la calidad del servicio policial y garantizar la seguridad ciudadana, también se espera que puedan tomar el caso de los oficiales recientemente egresados, quienes, hasta el cierre del presente informe, estarían sin cobrar