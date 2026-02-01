RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡Atención conductores!

Reportan accidente vehicular en la Av. Javier Prado con destino a La Molina: Dos personas resultaron heridas

Un accidente vehicular dejó dos personas heridas este domingo 1 de febrero, a pocos metros del cruce de las avenidas Javier Prado y San Luis.

Accidente de tránsito en la v. Javier Prado. Exitosa Noticias

01/02/2026

Un nuevo accidente de tránsito se ha registrado la mañana de este domingo 1 de febrero en la Av. Javier Prado. Al promediar las 6:30 a. m., un auto colisionó contra una barrera metálica, ubicada a pocos metros del cruce de la Av. San Luis, distrito de San Borja.

De acuerdo con el portal institucional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), tres de sus unidades han sido requeridas para atender la emergencia, la cual ha dejado a dos personas heridas, aunque sin estar en peligro sus vidas.  

¿Qué se sabe del accidente? 

De acuerdo con fuentes oficiales, el vehículo siniestrado se dirigía en sentido a La Molina, cuando de un momento a otro le fue cerrado el paso por otro auto, haciéndole perder al conductor el control de su unidad, impactando de forma frontal contra el atenuador que se encuentra en la vía. 

Con el pasar de los minutos llegaron los "hombres de rojo" para salvaguardar a los heridos y darle los primeros auxilios necesarios para este tipo de casos. Un equipo de Exitosa llegó al lugar de los hechos y pudo confirmar que el conductor resultó ileso por la activación de las bolsas de aire; no obstante, dos mujeres sí resultaron con contusiones

Las dos féminas fueron trasladadas a un centro de salud cercano para que reciban atención médica especializada; mientras que, la unidad presenta daños por el fuerte impacto, la cual se encuentra a la espera de que sea trasladada la comisaría del sector, así como al conductor para que se someta a los exámenes de alcoholemia.



Como era de esperarse, se registra un tránsito lento en la vía, personal municipal se encuentra acelerando el paso de los vehículos de manera cautelosa debido a que los bomberos colocaron tierra sobre el aceite que empezó a emanar el auto afectado. 

¿Qué hacer si somos o presenciamos un accidente de tránsito? 

Según el Ministerio Público, si eres víctima o testigo de un accidente de tránsito, debes ser atendido inmediatamente en cualquier centro hospitalario público o privado del país, no importando si el vehículo cuenta o no con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

En caso de darse a la fuga el vehículo que participó en el accidente, debes informar el hecho al Fondo de Compensación del SOAT y CAT del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (https://fondosoatycat.mtc.gob.pe/), entidad que se encargará de cubrir los gastos médicos, de sepelio e indemnizaciones.



Asimismo, puedes realizar la denuncia ante la Fiscalía o comisaria más cercana y solicitar la copia certificada de la misma para hacer el seguimiento del caso y realizar las demandas pertinentes y avaladas por ley. 

De presentarse un incidente, siga las siguientes recomendaciones para hacer justicia y hacer respetar sus derechos fundamentales. 

