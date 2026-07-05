Niño atacado por perro en Chiclayo recibe el alta médica tras recuperación de cirugías reconstructivas

05/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pasado 16 de junio, un menor de 4 años fue atacado por un perro en Chiclayo. Debido a la grave afectación en su rostro, la madre se contactó con Exitosa y fue trasladado a Lima para recibir el tratamiento médico correspondiente que le permita retomar su vida con normalidad.

Luego de ser sometido a tres cirugías reconstructivas en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, ubicado en el distrito de Jesús María, Benjamín fue dado de alta tras haber concluido su atención y permanecer varias semanas internado en el establecimiento.

Niño de 4 años fue atacado por perro en Chiclayo

De acuerdo con una denuncia difundida en Exitosa, un niño de 4 años resultó gravemente herido tras ser atacado por un perro de raza pitbull el pasado 16 de junio. Como consecuencia, el menor sufrió lesiones severas en un lado del rostro y una fractura de cadera.

A los días de lo ocurrido, y ante la insistencia de la madre, así como la difusión del caso por parte de Exitosa, el niño fue trasladado a Lima. El medio dio seguimiento al caso hasta la partida del vuelo del menor, quien fue movilizado al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, en la capital.

Dicho anuncio fue realizado por el presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno, durante una visita al hospital Almanzor Aguinaga de Chiclayo. Siguiendo esa línea, las autoridades médicas correspondientes se reunieron con la madre del menor para coordinar la referencia y garantizar su atención especializada en la capital.

Tras ser intervenido, Benjamín recibe alta médica

El menor que fue atacado por un perro fue sometido a tres cirugías para reconstruir su rostro, una en Chiclayo y dos en la capital, debido a que presentaba heridas de gravedad que comprometían su bienestar. Tras la realización de cada intervención y una evolución favorable, el niño recibió el alta médica y la visita del presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno, quien gestionó la rapidez de su atención dada la

"Lo importante es que se ha hecho un procedimiento de varias disciplinas, por primera vez se han juntado ante la herida de su carita en colgajo un cirujano pediatra, cirujano de cabeza y cuello y cirujano plástico, han entrado los 3 y esos son los resultados cuando se trabaja con equipos multidisciplinarios y se enfatiza más como es el Rebagliati, un emblemático con profesionales de alta especialidad", enfatizó el presidente ejecutivo.

Tras recibir el alta médica, Benjamín continuará asistiendo a controles periódicos para monitorear su evolución y recibirá atención psicológica como parte de su proceso de rehabilitación integral.