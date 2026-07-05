JNE oficializa la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa: Inicia la transferencia de mando

05/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cerró formalmente el proceso electoral al publicar la Resolución Nº 1625-2026-JNE, que proclama a Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidenta electa para el periodo 2026-2031.

Con la publicación en el diario oficial El Peruano y la remisión de los documentos al Congreso, la proclamación adquiere plena eficacia administrativa y abre la etapa de transición, en la que la presidenta electa ya anunció la creación de una Oficina de la Presidenta Electa para coordinar la transferencia de mando.

Alcance técnico

La resolución del JNE consigna el resultado final del cómputo electoral tras la revisión integral de actas descentralizadas y la resolución de impugnaciones. El documento recoge los totales de votos emitidos y válidos, y establece que, conforme a la normativa vigente y al principio de preclusión, no existen actas observadas pendientes que impidan la proclamación.

En términos numéricos, la resolución da la victoria a la fórmula de Fuerza Popular con 9.223.396 votos frente a los 9.173.755 de Juntos por el Perú. Estos totales sirven de base técnica para declarar a Fujimori como la ganadora de la segunda vuelta junto a Luis Galarreta y Miguel Angel Torres.

Cantidad de votos por organización política.

Al formalizar la proclamación, el JNE ordena la remisión del acta general y de la propia resolución al Congreso de la República y dispone su publicación en El Peruano y en el portal institucional del organismo electoral.

Efectos inmediatos: inicio de la transición

Tras la proclamación, Keiko Fujimori anunció la creación de la Oficina de la Presidenta Electa, un órgano destinado a centralizar la transferencia de información, coordinar equipos técnicos y preparar la asunción del 28 de julio.

En su primer mensaje público, la mandataria electa afirmó que la transición comenzará de inmediato y será liderada por un equipo técnico que tendrá la responsabilidad de elaborar diagnósticos sectoriales, revisar presupuestos y recibir la información necesaria de los ministerios y entidades del Estado.

Riesgos, desafíos y expectativas

Aunque la resolución de la autoridad electoral cierra la vía administrativa para impugnaciones dentro del proceso electoral, la proclamación se produce en un contexto político polarizado que exige especial cuidado en la gestión de la transición.

La oficialización formaliza la proclamación y habilita el inicio de una etapa decisiva: la transferencia de mando. La efectividad de esta fase dependerá de la transparencia, la capacidad técnica del equipo designado y la disposición al diálogo con el gobierno saliente; de ello dependerá que la proclamación se traduzca en una transición ordenada y en un inicio de gestión con la menor fricción institucional posible.