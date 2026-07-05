DT de México asegura tener un plan para "neutralizar" a Harry Kane en duelo frente a Inglaterra

05/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Mundial 2026 ofrece un cruce de alto voltaje en octavos de final: México contra Inglaterra en el mítico Estadio Azteca. El encuentro, programado para este domingo 5 de julio a las 18:00 horas locales (19:00 en Perú), enfrenta a un Tri que llega con la portería invicta y a una Inglaterra que depende de la inspiración de su capitán, Harry Kane.

En la previa, el técnico mexicano Javier Aguirre dejó claro que su estrategia será "neutralizar" al delantero inglés con una marca colectiva que lo obligue a jugar bajo presión.

El plan defensivo

Aguirre reconoció que Kane es una figura mundial y que su capacidad goleadora, sumada a su sacrificio defensivo y claridad técnica, lo convierten en un rival duro. Por ello, explicó que la clave será que siempre tenga un marcador encima, ya sea un central, un mediocentro o un lateral, para impedir que reciba cómodo y rival de élite pueda girar o asociarse.

"Harry Kane es figura mundial. Por los goles que ha marcado con la selección y con el Bayern Múnich, es uno de los mejores jugadores del mundo. Es alto, bueno en defensa y el capitán, por supuesto, intentaremos neutralizarlo e intentar que no esté cómodo para que no pueda armar juego", señaló.

Aguirre es consciente de la magnitud que tiene este encuentro, por lo que, en sus propias palabras, deberán jugar un partido "casi perfecto" para hacer frente al poderío y velocidad que caracteriza a los ingleses.

Así llegan México e Inglaterra

El Tri se presenta con confianza y solidez. Superó a Ecuador en dieciseisavos con un 2-0 y mantiene un registro de cuatro victorias, ocho goles a favor y ninguno en contra en lo que va del torneo. La defensa ha sido su gran fortaleza y el respaldo del público en el Azteca será un factor adicional. Aguirre ha insistido en que la clave será mantener la concentración y evitar errores.

Por su lado, los "Tres Leones" sufrieron para eliminar a RD Congo, pero Kane fue decisivo con un doblete que selló la remontada. El delantero suma cinco goles en el Mundial y es la principal carta ofensiva de Inglaterra. Thomas Tuchel, su entrenador, reconoció que no contempla jugar sin él y que el equipo gira en torno a su presencia.

🤯🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 PFFF, QUÉ GOLAZO DE HARRY KANE.



DOBLETE PARA DARLO VUELTA. 😮‍💨 pic.twitter.com/zjBJURXgHt https://t.co/JsbVle3Jvc — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 1, 2026

Duelo decisivo

El horario del encuentro estuvo en debate por posibles tormentas eléctricas, pero finalmente la FIFA confirmó que se jugará a las 18:00 horas en México, las 19:00 en Perú y la 01:00 del lunes en Inglaterra.

El duelo entre México e Inglaterra promete ser un choque de estilos: la solidez defensiva del Tri contra la dependencia ofensiva de Inglaterra en Harry Kane. Aguirre apuesta por incomodar al capitán inglés con una marca constante, mientras que Tuchel confía en que su delantero estrella pueda imponerse incluso bajo presión.

El Estadio Azteca será testigo de un partido que no solo definirá un pase a cuartos de final, sino también pondrá a prueba la capacidad de México para sostener su invicto y la de Inglaterra para confirmar que Kane sigue siendo su arma más letal.