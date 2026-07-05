Precio del dólar HOY en Perú: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta el 5 de julio

05/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La cotización del dólar en el Perú es un indicador de gran interés para ciudadanos, empresas e inversionistas, ya que influye en diversas decisiones financieras y comerciales. Por ello, resulta importante conocer cuál es su precio de compra y venta correspondiente a este domingo 5 de julio de 2026.

Precio del dólar este domingo 5 de julio

Tras la oficialización de resultados electorales, que confirmaron a Keiko Fujimori como presidenta electa para el periodo 2026-2031, inversionistas y empresarios permanecen atentos al comportamiento de los principales indicadores económicos, a fin de evaluar el panorama financiero y orientar sus próximas decisiones.

Por ello, mantenerse informado sobre el valor del dólar en el mercado peruano resulta clave para efectuar operaciones cambiarias con mayor criterio y organizar de manera eficiente las finanzas personales, especialmente al momento de planificar gastos o inversiones.

De acuerdo lo publicado en la plataforma digital de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), a continuación, conocerás cuál es el tipo de cambio para la compra y venta del dólar, hoy domingo 5 de julio.

Cotización del dólar hoy, domingo 5 de julio

¿Qué variaciones ha tenido el dólar desde la cotización de ayer?

De acuerdo a la cotización de ayer en la mañana avalado por la SUNAT, el dólar no ha presentado variaciones, ni en aumento ni a la baja, en comparación del día, 4 de julio, ya que la compra era de S/3.392, mientras que la venta era de S/3.403. Es decir, se ha mantenido estable.

Cierre del dólar los días anteriores

Según la información publicada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el tipo de cambio interbancario ha registrado variaciones mínimas desde el 3 de julio. En la última jornada, cerró en S/ 3.4020, mientras que el promedio se ubicó en S/ 3.3974, con un máximo de S/ 3.4030 y un mínimo de S/ 3.3930.

Cotización del dólar días anteriores

En caso, tener consideración en cambiar dólares, es recomendable comparar el tipo de cambio que ofrecen bancos, casas de cambio y plataformas digitales, ya que las cotizaciones pueden presentar variaciones según la entidad y las condiciones del mercado.

Mantenerse informado sobre el valor diario de la divisa estadounidense permite realizar operaciones de compra, venta, ahorro o inversión con mayor criterio y una mejor planificación financiera. Por ello, la relevancia en conocer el tipo de cambio del dólar en el Perú este domingo 5 de julio.