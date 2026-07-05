SISMO reportado en Perú HOY, domingo 5 de julio: Conoce el epicentro y magnitud, según el reporte del IGP

05/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú no deja de temblar y un nuevo sismo se registró este domingo 5 de julio, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce dónde fue el epicentro de este movimiento telúrico y la magnitud que presentó de acuerdo al reporte.

Sismo hoy en el Perú, ¿cuál fue la magnitud y el epicentro?

El Perú está ubicado en un lugar altamente sísmico debido a que se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico" esta locación, genera que, se registren de manera recurrente una serie de temblores en el territorio nacional.

Dicha ocasión, el movimiento tuvo un impacto con una magnitud de 3.7 fue registrado durante la mañana de este domingo 5 de julio en Nasca - Ica, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La presencia del evento sísmico sucedió a las 06:51 de la mañana y tuvo como epicentro una zona ubicada a 62 kilómetros al sur oeste de San Juan de Marcona, Nasca - Ica.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0416

Fecha y Hora Local: 05/07/2026,06:51:41

Magnitud: 3.7

Profundidad: 34 km

Latitud: -15.88

Longitud: -75.39

Intensidad: II-III San Juan de Marcona

Referencia: 62 km al SO de San Juan de Marcona, Nasca - Icahttps://t.co/rzTeBEDVF4 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 5, 2026

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0416, el evento tuvo una profundidad de 34 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -15.88 y longitud -75.39. La intensidad registrada fue de nivel II - III en la escala de Mercalli, lo que significa que el movimiento fue percibido de manera baja por la población.

Boletín informativo sísmico del COEN

Con este boletín, el COEN informa que este tipo de documentos permiten conocer las características de los movimientos telúricos ocurridos en todo el país y mantener informada a la población con información verificada.

¿De qué manera podemos estar prevenidos ante un eventual terremoto en el país?

En caso de un sismo, José Cieza, conductor de "Construyendo en Exitosa", aconsejó que quienes se encuentren en un edificio o centro comercial se ubiquen cerca de las columnas del inmueble, debido a que allí se concentran los muros de concreto y las vigas estructurales, elementos que pueden brindar una mayor seguridad.

Asimismo, al igual que lo hace el Indeci, aconsejó tener siempre lista la mochila de emergencia en casa que debe incluir productos esenciales y de primera necesidad para afrontar las primeras 24 horas de un desastre natural. Dentro de la lista de artículos se encuentran:

Agua

Linterna

Botiquín de primeros auxilios

Silbato

Alimentos no perecibles

Radio a pilas

Manta y ropa de abrigo

Finalmente, conocer los movimientos telúricos que se manifiestan en el Perú, ayuda a no bajar la guardia ante la prevención de un desastre natural que comprometa el bienestar de la población.