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Caso Gasoducto: PJ archiva denuncia contra Ollanta Humala, Nadine Heredia y otros por delito de asociación ilícita

La resolución del Poder Judicial (PJ) dispuso el archivo de la denuncia por asociación ilícita contra el expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia y exministros de su gobierno (2011-2016).

PJ archiva denuncia contra Ollanta Humala
PJ archiva denuncia contra Ollanta Humala (Difusión)

05/07/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 05/07/2026

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La resolución emitida por el Poder Judicial el 3 de julio oficializó que se archive la denuncia por delito de asociación ilícita por el Caso Gasoducto contra el expresidente del Perú, Ollanta Humala, a su esposa Nadine Heredia y a algunos exministros que estuvieron durante su gestión desde el 2011 hasta el 2016, ellos son: Luis Miguel Castilla, Eleodoro Mayorga, René Cornejo y Carlos Paredes.

Poder Judicial archiva denuncia en contra del expresidente

Dicha decisión fue admitida por el juez Leodan Cristóbal Ayala por medio de una resolución expresada el 3 de julio. Asimismo, esta normativa se extiende para todos los involucrados en el caso, es decir, para el expresidente, su esposa y ministros de la gestión implicados dentro del proceso penal relacionado con el proyecto adjudicado al consorcio liderado por Odebrecht.

Este hecho ocurre luego de que el magistrado declarara fundada una solicitud de excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa de Luis Miguel Castilla. Como consecuencia de esta decisión, el Poder Judicial ordenó levantar las medidas cautelares de carácter personal que pesaban sobre los investigados únicamente por este delito.

Teniendo en cuenta ello, el juez sustentó su decisión en la aplicación de la Ley N.° 32108, norma que establece nuevos requisitos para la configuración del delito de organización criminal y que, por el principio de favorabilidad en materia penal, puede aplicarse de manera retroactiva cuando beneficia a los procesados.

Presunto delito por asociación ilícita

Según la resolución, en este caso el presunto delito de asociación ilícita estaba vinculado exclusivamente al delito de colusión agravada. Sin embargo, el magistrado concluyó que este no cumple con el requisito legal referido a la pena mínima exigida para sustentar la imputación por el delito mencionado, por lo que correspondía declarar fundada la solicitud de la defensa.

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La petición fue presentada el 19 de septiembre de 2025 por la defensa de Castilla, que argumentó que no se configuraban los elementos necesarios para mantener este cargo. Posteriormente, mediante una resolución emitida el 3 de julio, el juez decidió extender los efectos de esta medida a todos los coinvestigados comprendidos en este extremo del proceso.

Con esta decisión, el delito de asociación ilícita queda definitivamente archivado para Ollanta Humala, Nadine Heredia y los exministros favorecidos. No obstante, el proceso penal por el caso Gasoducto Sur Peruano continúa respecto a los demás delitos que forman parte de la investigación del Ministerio Público.

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