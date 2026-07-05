Incendio en Magdalena: Siniestro en edificio moviliza más de 10 unidades bomberos

05/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo incendio de medianas proporciones se registró en el distrito de Magdalena del Mar, específicamente en un edificio ubicado en el jirón Ayacucho 273, entre las intersecciones del jirón Puente y el jirón Cortez, a pocas cuadras de la avenida Brasil.

De acuerdo con el portal web del Cuerpo General de Bomberos, el siniestro comenzó al promediar las 10: 31 p. m. de sábado 04 de julio. La emergencia requirió la presencia de 12 unidades de diferentes compañías de Lima Metropolitana, dada que la emergencia fue catalogada como código 2.

Incendio requirió de más de 10 unidades de bomberos

Teniendo en cuenta ello, la labor de los "hombres de rojo" inició a los pocos minutos para intentar controlar el siniestro y realizar las labores de rescate que puedan presentarse. Asimismo, según lo publicado en la redes sociales del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Indeci publicó lo ocurrido para alertar a la población.

"Se registra #IncendioUrbano, código 2, en vivienda ubicada en la cuadra 2 del Jr. Ayacucho, distrito de #MagdalenaDelMar, provincia y departamento #Lima. Personal del Cuerpo de Bomberos del Perú atiende la emergencia con 12 unidades. Recuerda facilitar el trabajo de los bomberos y alejarte de la zona de la emergencia", difundió la institución.

📢 Se registra #IncendioUrbano, código 2, en vivienda ubicada en la cuadra 2 del Jr. Ayacucho, distrito de #MagdalenaDelMar, provincia y departamento #Lima. Personal del @cgbvpoficial atiende la emergencia con 12 unidades. Recuerda facilitar el trabajo de los bomberos y alejarte... pic.twitter.com/IIiK8lArxW — COEN - INDECI (@COENPeru) July 5, 2026

Ministerio de Salud atendió la emergencia

Además, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del SAMU, movilizó unidades móviles para brindar atención médica a los afectados, teniendo una en espera para garantizar la respuesta inmediata en caso sea requerida. En ese sentido, la entidad mencionó que los establecimientos de salud de la jurisdicción se encontraron en alerta para la recepción y manejo de posibles heridos.

"Ante el reporte de un incendio en el distrito de Magdalena del Mar, el Ministerio de Salud, a través del SAMU, movilizó de inmediato dos ambulancias para brindar atención prehospitalaria y realizar el traslado de posibles afectados. Los hospitales José Casimiro Ulloa y Arzobispo Loayza se encuentran en alerta para la recepción de posibles heridos", manifestó en su comunicación el Minsa.

🔴 AHORA | Ante el reporte de un incendio en el distrito de Magdalena del Mar, el Ministerio de Salud, a través del SAMU, movilizó de inmediato dos ambulancias para brindar atención prehospitalaria y realizar el traslado de posibles afectados.



🚑 Asimismo, una tercera unidad del... pic.twitter.com/oLaoyteWz5 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) July 5, 2026

Hasta el momento no se determinan las causas de la emergencia. Sin embargo, de acuerdo lo reportado por la institución se necesitaron más de 10 unidades de bomberos.

Página web de los bomberos

¿Qué hacer ante la ocurrencia de un incendio?

Desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), recomiendan en primer lugar, mantener la calma y evacuar de inmediato a una zona segura. Asimismo, llamar al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, a través de su central 116 .

Frente a la emergencia en Magdalena, es importante seguir la recomendaciones para no ser víctimas de asfixias, quemaduras o lesiones de mayor consideración.