01/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Lo que debía ser un agradable momento familiar se convirtió en una tragedia. Cuatro personas perdieron la vida y al menos 11 más resultaron heridas tras el ataque armado en una fiesta de cumpleaños infantil en un local de comidas. Las autoridades investigan el incidente.

Investigan ataque armado en fiesta de cumpleaños

De acuerdo a los primeros reportes de medios internacionales como 'ABC World News', un fatídico incidente causó gran impacto. Pues bien, lo que debía ser una escena llena de diversión, alegría y unión familiar se convirtió en una pesadilla para alrededor de 100 y 150 personas en una fiesta de cumpleaños. Todos se encontraban reunidos en un local de comidas para celebrar un año más de vida de un pequeño niño de 2 años de edad.

El sheriff del condado de San Joaquín, Patrick Withrow, informó que la fiesta infantil se daba en vísperas de las celebraciones de Acción de Gracias, en la ciudad de Stockton, en el norte de California (EE. UU.), alrededor de las 6:00 p.m. del último sábado, hasta que de pronto se evidenció un ataque armado.

El tiroteo en la cuadra 1900 de Lucile Avenue, en un vecindario al norte de Hammer Lane dentro de un salón de banquetes llamado Monkey Space, sorprendió, no solo a los invitados, sino también a los vecinos, quienes por el impacto y el estruendo de los disparos no dudaron en llamar a la policía.

Reportan al menos cuatro fallecidos

Lamentablemente, el incidente dejó cuatro personas fallecidas, entre ellos tres menores de edad y otro de 21 años, según informó a la AFP Heather Brent, portavoz del Departamento del sheriff del condado de San Joaquín, a cargo de la investigación.

La alcaldesa de la ciudad, de solo 320.000 habitantes, Christina Fugazi, confirmó al medio local FOX40 que el tiroteo estaría relacionado con pandillas. Sin embargo, las causas del incidente sigue bajo investigación de las autoridades pertinentes para hallar al responsable del tiroteo, que según se detalló sigue prófugo.

"Confío en nuestro equipo y en el trabajo que hemos realizado hasta ahora para encontrar a estos animales que hicieron esto y llevarlos ante la justicia, pero aún necesitamos la ayuda del público. (...) Estamos seguros de que esto no fue un acto aleatorio", indicó el sheriff Withrow.

An urgent manhunt is underway for a suspect after police say four people were killed and 11 others were injured at a birthday party in Stockton, California. Investigators say they believe this was a targeted incident. @MelissaABCNews has details. https://t.co/XMA1dQLytf pic.twitter.com/PUGxTMbU0H — World News Tonight (@ABCWorldNews) December 1, 2025

Autoridades lamentan tragedia en California

La alcaldesa de la ciudad, Christina Fugazi, confirmó al medio local 'FOX40' que el tiroteo estaría relacionado con pandillas. "Digámoslo por su nombre. Esto es terrorismo doméstico. Esto es violencia de pandillas y tiene que cesar en nuestra ciudad", enfatizó.

Asimismo, detalló que asesores del presidente Donald Trump la contactaron para ofrecer apoyo con la investigación del incidente en la fiesta de cumpleaños infantil. Por su parte, el vicealcalde de Stockton, Jason Lee, mostró su indignación sobre este incidente y expresó las condolencias a los familiares de las víctimas.

"Me siento devastado y furioso al enterarme del tiroteo masivo ocurrido en la fiesta de cumpleaños de un niño. Una fiesta de cumpleaños nunca debería ser un lugar donde las familias teman por sus vidas", escribió y añadió en su cuenta de Facebook: "Los niños nunca deberían perder la vida de esta manera".

Es así como se reportó que una fiesta de cumpleaños infantil se convirtió en el escenario de un tiroteo masivo la noche del sábado que dejó cuatro fallecidos y al menos 11 heridos. El caso se encuentra bajo investigación policial.