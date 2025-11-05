Trámite de DNI electrónico gratis este 10 y 11 de noviembre: Requisitos y dónde obtenerlo

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una nueva campaña del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) beneficiará a chicos y grandes en distintas regiones del país este 10 y 11 de noviembre. Conoce dónde podrás realizar este trámite de forma gratuita en la siguiente nota.

Campaña gratuita del DNIe el 10 y 11 de noviembre

Como bien se recuerda, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dejó de emitir el tradicional DNI azul para adultos y el DNI amarillo para menores para dar paso al DNIe 3.0, con el objetivo de incrementar la seguridad en el proceso de identificación y ampliar el acceso a servicios digitales en todo el país, especialmente en las próximas elecciones 2026.

En ese marco y con el objetivo de cerrar brechas, es decir, asegurar que todos los peruanos tengan un documento de identidad oficial, especialmente aquellos en zonas de difícil acceso o en situación de vulnerabilidad, en coordinación con autoridades municipales realizan distintas campañas en el país.

Esta acción permitirá a la ciudadanía acceder a servicios básicos, ejercer derechos y cumplir con sus obligaciones, además de agilizar sus trámites en línea, firma digital y participación en procesos electorales.

¿Dónde se realizará el trámite gratuito?

La campaña se desarrollará en diversas regiones del país, en coordinación con municipalidades locales. Uno de los puntos confirmados es la Municipalidad Provincial de Palpa, en Ica. Según lo revelado en sus redes sociales, quienes estén interesados en realizar el trámite, solo deben acercarse el lunes 10 y el martes 11 de noviembre a las instalaciones del municipio.

El horario del evento es de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Se recomienda llegar temprano para alcanzar un cupo y no olvidarse llevar su DNI original y copia.

Asimismo, se resalta que la campaña va dirigida a menores de 0 a 17 años de edad y se realizará la entrega de DNIe de campañas anteriores.

Campaña en Áncash

También se dio a conocer que la Municipalidad Provincial de Corongo, en Áncash, realizará la campaña itinerante de documentación para el trámite y entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI), dirigida a niños, jóvenes y adultos de toda la provincia el próximo 10 de noviembre en el auditorio de la institución, en el siguiente horario:

Desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. Los trámites a realizar son renovación por caducidad, rectificación de datos, fotos, entrega de DNI a recién nacidos, inscripción de DNI por primera vez, canje de libreta electoral por DNI, discapacidad.

Cabe destacar que para la entrega de DNI, se podrá recoger con carta poder solo de 0 a 16 años, para los mayores de 17 años es estrictamente personal.

Campaña de DNIe gratis en Ica y Áncash.

Tramita tu DNIe en Cusco

Finalmente, se reveló que la Municipalidad Distrital de Maranura, en Cusco, también realizará la campaña de DNIe el lunes 10 y martes 11 de noviembre, pero desde las 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. El único requisito es portar su DNI.

El evento que se llevará a cabo en el Auditorio Seguridad Ciudadana del municipio son los siguientes:

Niños y jóvenes de 0 a 17 años.

Adultos de 60 años a más.

Personas con discapacidad acreditada por Conadis.

Personas entre 18 y 59 años con condición de pobre y pobre extremo (SISFOH).

Es así como se dio a conocer que el Reniec junto a municipios en el interior del país lanzan una campaña especial para entregar DNI electrónico gratis este 10 y 11 de noviembre con el propósito facilitar el acceso a la identificación oficial.