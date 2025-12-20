¡Prepárate! Anuncian corte de agua para este lunes, 22 de diciembre: ¿Qué distrito se verá afectado?

20/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Hasta por 8 horas sin agua! Conoce qué distrito se verá afectado con el corte temporal del recurso hídrico programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para este lunes, 22 de diciembre.

¿Dónde será el corte de agua este lunes 22?

A través de su canal de difusión de WhatsApp, la empresa estatal de Sedapal reportó que tiene cortes programados para este lunes debido a trabajos de mantenimiento en las infraestructuras del sistema, con la finalidad de mejorar la calidad del servicio en el futuro.

Entre las principales razones de estos cortes programados se encuentran la limpieza de reservorios, el empalme de tuberías, la reparación de conexiones y la instalación de válvulas y otros componentes. La entidad resaltó que estas acciones son necesarias para evitar posibles afectaciones en la potabilidad y el suministro regular del servicio a los hogares y establecimientos ubicados en distintos puntos de Lima Metropolitana.

Ante el anuncio de la interrupción temporal del servicio, Sedapal insta a la ciudadanía a tomar medidas anticipadas para reducir el impacto del corte y disponer de una reserva de agua suficiente. A continuación el distrito que se verá afectado el 22 de diciembre:

Interrupción del servicio en Puente Piedra

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: P.J. Manuel González Prada, P.J. Los Gramadales, Pueblo Viejo Buen Progreso, Urb. Las Vegas.

P.J. Manuel González Prada, P.J. Los Gramadales, Pueblo Viejo Buen Progreso, Urb. Las Vegas. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 364.

Sedapal también reportó que el corte del servicio se realizará en las siguientes zonas del distrito de Lima Norte: A.H. Brisas de Puente Piedra, A.H. Chavinillo, A.H. Tiwinza, A.H. Villa Escudero, Agrup. Poblacional Monte Sinaí; en el mismo horario señalado líneas más arriba.

¿Qué hacer si no vuelve el agua?

En caso el servicio no se vea restablecido y el agua no retorne a tu hogar en el horario establecido por Sedapal, puedes comunicarte al Aquafono (01) 317-8000, teniendo solo el número de suministro a la mano. Dicho dato te permitirá responder tus inquietudes y dar reportes sobre problemas que tengas durante el periodo de corte.

"Sabemos lo importante que es el agua y entendemos que estos eventos pueden generar incomodidades. Por ello, nuestro equipo ya está trabajando con rapidez y cuidado para restablecer el servicio lo antes posible, asegurando que siga siendo seguro y de calidad", se lee en su comunicado.

Así que no olvides llenar los baldes desde ya ante el anuncio de Sedapal, en redes sociales, de que tiene corte programado en el distrito de Puente Piedra, para este lunes 22 de diciembre.