Justicia de Brasil rechazó pedido de prisión domiciliaria a Jair Bolsonaro, pero autoriza cirugía

20/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un juez del tribunal supremo de Brasil rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por el expresidente Jair Bolsonaro, quien fue condenado a más de 27 años de cárcel por su intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

Sin embargo, el juez Alexandre de Moraes autorizó la solicitud para salir a un centro de salud para pasar por una intervención quirúrgica cuya fecha está por determinar.

Rechazan pedido de prisión domiciliaria

El viernes 19 de diciembre, el magistrado Alexandre de Moraes denegó la solitud del exmandatario de Brasil para llevar la condena en su contra en su domicilio por motivos de salud, según el documento judicial.

Esta nueva solicitud de prisión domiciliaria se suma a otros pedidos presentados por los abogados del expresidente. Entre estas solicitudes se encuentran: apelación para reducir los años de prisión efectiva y anulación de condena.

Como se recuerda, desde el pasado 11 de setiembre, la Corte Suprema de Brasil condenó la expresidente por intento de golpe de Estado a 27 años y 3 meses de prisión por liderar una organización criminal que intentó permanecer en la presidencia tras perder las elecciones de 2022.

Desde el pasado martes 25 de noviembre, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, inició el cumplimiento de su condena de prisión tras un presumible intento de fuga.

La tentativa por escapar de la justicia sucedió el 22 de noviembre cuando la Corte Suprema detectó un intento por romper su tobillera electrónica y un posible intento de fuga mientras cumplía con orden judicial en su vivienda.

Autorizaron cirugía al expresidente

A pesar de la negativa, el juez sí autorizó que Bolsonaro salga de la cárcel para acudir a un hospital para que se someta a dos procedimientos quirúrgicos. Las fechas de las cirugías por las que pasaría el expresidente aún están por determinar.

La defensa legal de Bolsonaro solicito el permiso para los procedimientos de: bloqueo anestésico del nervio frénico, el cual controla el diafragma debido a un hipo que tendría el exmandatario, y una operación por una hernia inguinal.

La Policía Federal de Brasil determinó que las solicitudes médicas presentadas sí contaban con las justificaciones necesarias para proceder quirúrgicamente. Por ello, el expresidente saldría por tales motivos médicos.

Con la resolución judicial aprobada, los abogados de Bolsonaro deberán anunciar la fecha a la Fiscalía que llevó la investigación en contra del expresidente, tras la disposición del juez de Moraes.