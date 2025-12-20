Minsa activa alerta amarilla en establecimientos de salud por celebración de Navidad y Año Nuevo

20/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Salud (Minsa) declaró alerta amarilla en establecimientos de salud a nivel nacional en el marco de la celebración de las fiestas navideñas y de fin de año.

Minsa declara alerta amarilla en establecimientos de salud

La cartera de Estado presidida por Luis Quiroz Avilés activó alerta amarilla en todos los centros de salud del Perú. Esta medida rige desde las 00:00 horas de este sábado 20 de diciembre de 2025 y se prolonga hasta las 00:00 horas del lunes 5 de enero de 2026.

Además fue oficializada a través de la Resolución Ministerial N° 935-2025/MINSA, que se publicó en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano hoy.

Cabe señalar que, esta medida tiene como principal objetivo reforzar la capacidad de respuesta del sistema sanitario nacional ante eventuales emergencias o eventos adversos en fechas de mayor demanda en los servicios de salud.

Es importante indicar que la alerta amarilla es activada cuando existe información sobre una alta probabilidad de los tipos de situaciones anteriormente mencionados lo que obliga a que los centros de salud a ejecutar acciones de preparación, autoprotección y auxilio con la finalidad de tener una respuesta oportuna ante estos hechos.

El Minsa enfatizó que las encargadas de la difusión, supervisión y evaluación de la aplicación de este Resolución Ministerial serán la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, en coordinación con las Direcciones de Redes Integradas de Salud, las Direcciones Regionales de Salud, las Gerencias Regionales de Salud o las que hagan sus veces a nivel regional.

Movilización de recursos y compromiso

Adicionalmente, esta medida del Ministerio de Salud implica la movilización de recursos humanos y materiales en los hospitales, postas y centros de salida lo largo del país, en donde se priorizará la atención de patologías agudas, emergencias traumáticas e intoxicaciones que suscitan durante estas fiestas de fin de año.

Vale mencioanr que, en esta resolución el Minsa reafirma su compromiso "garantizar la continuidad de los servicios sanitarios y salvaguardar la salud y la vida de la población" en esta época en la que existe un incremento de riesgos asociados a accidentes y cualquier tipo de emergencias.

Como vemos, el Ministerio de Salud (MInsa) activó alerta amarilla en todos los centros de salud del Perú desde este sábado 20 de diciembre hasta el lunes 5 de enero, en el marco de la celebración por Navidad y Año Nuevo.