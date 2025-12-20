Temblor sacude el sur del país HOY, 20 de diciembre: Conoce el epicentro y magnitud del sismo AQUÍ

20/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Continúan los temblores en el país. Durante este sábado 20 de diciembre, precisamente en horas de la tarde, un nuevo sismo fue reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce los detalles de este movimiento telúrico aquí.

Sismo registrado este sábado 20 de diciembre

El último reporte del IGP informa que alrededor de las 15:11 de la tarde de este sábado en Arequipa un sismo de considerable magnitud sacudió a este territorio.

Tal como indica el Centro Sismológico Nacional, el sismo de magnitud 4.3 a 9 kilómetros al este de la ciudad de Mollendo en la provincia de Islay, en el departamento de Arequipa.

La profundidad de este movimiento se registró en 44 kilómetros, con una latitud -17.05 y longitud de -71.93.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0819

Fecha y Hora Local: 20/12/2025 15:11:13

Magnitud: 4.3

Profundidad: 44km

Latitud: -17.05

Longitud: -71.93

Intensidad: III Mollendo

Referencia: 9 km al E de Mollendo, Islay - Arequipa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 20, 2025

El sismo también fue reportado por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), perteneciente al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), precisó que el epicentro ocurrió en Mejía y cuenta con una intensidad III Mollendo según la Escala sismológica de Mercalli Modificada (IMM)

Según el rango de magnitud que maneja el IGP, el temblor registrado esta tarde cuenta con alerta verde, al encontrarse dentro de la categoría <4.5.

.@Sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 4.3 con epicentro en Mejía, Islay - Arequipa. pic.twitter.com/8IlgtWjgD5 — COEN - INDECI (@COENPeru) December 20, 2025

Noticia en desarrollo...