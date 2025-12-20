Pamela López recibe SORPRESIVO galardón a 'cantante revelación': Destacaron su resiliencia y crecimiento como artista

20/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Este año Pamela López ha dado mucho de qué hablar más allá de la tormentosa relación que sostuvo con el futbolista Christian Cueva. Ahora disfruta de una nueva oportunidad en el amor junto al cantante Paul Michael, quien la ha animado a incursionar en su rubro hecho que ha llevado que la influencer puedar ser galardonada.

Pamela López es reconocida como cantante revelación

La popular 'KittyPam' sorprendió al aparecer junto a su actual pareja en la ceremonia de premiación de los Golden Star Awards 2025, en el que vislumbró con un look fresco y sofisticado en el que resaltó el color negro.

En dicho evento, la madre de los hijos de 'Cuevita' fue considerada en la nómina de candidatas a obtener un premio como 'cantante revelación del año'.

Cabe resaltar que, en el presente año López decidió participar como actriz en diversos videoclips junto a cantantes reconocidas como Marisol y Leslie Shaw, así como también agrupaciones como Orquesta Candela y recientemente se lanzó como intérprete junto a su 'colágeno' con el tema 'La Clandestina'.

Por tal motivo, en el mencionado evento recibió un reconocimiento por su propuesta artística, que combina disciplina profesional y expresión musical, además resaltaron su capacidad para conectar con el público e inspirar a otras mujeres, así como también su resiliencia y crecimiento como artista.

Pamela López se emocionada y agradece premio

Al recibir el galardón, Pamela López expresó su emoción por dicha distinción por lo que agradeció a la organización de los Golden Star Awards 2025 por reconocer su incursión en la música y el esfuerzo que está realizando.

Además, al tomar la palabra, la también creadora de contenido resaltó que el premio simboliza cada obstáculo superado en su camino a nivel personal y profesional.

De igual manera, decidió dedicar su reconocimiento a todas aquellas mujeres que luchan por cumplir sus sueños y se reinventan pese a las dificultades que se les presentan en la vida , asegurando que si su historia logra motivar a alguien a creer en sí misma, todo el esfuerzo habrá valido la pena.