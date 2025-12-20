RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
Valoran su esfuerzo

Pamela López recibe SORPRESIVO galardón a 'cantante revelación': Destacaron su resiliencia y crecimiento como artista

Pamela López sorprendió al ser galardonada con un premio a 'cantante revelación' en los Golden Star Awards 2025 por su resiliencia y crecimiento como artista.

Pamela López recibe SORPRESIVO galardón a 'cantante revelación'
Pamela López recibe SORPRESIVO galardón a 'cantante revelación' (Foto: Composición Exitosa)

20/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 20/12/2025

Síguenos en Google News Google News

Este año Pamela López ha dado mucho de qué hablar más allá de la tormentosa relación que sostuvo con el futbolista Christian Cueva. Ahora disfruta de una nueva oportunidad en el amor junto al cantante Paul Michael, quien la ha animado a incursionar en su rubro hecho que ha llevado que la influencer puedar ser galardonada.

Pamela López es reconocida como cantante revelación

La popular 'KittyPam' sorprendió al aparecer junto a su actual pareja en la ceremonia de premiación de los Golden Star Awards 2025, en el que vislumbró con un look fresco y sofisticado en el que resaltó el color negro.

En dicho evento, la madre de los hijos de 'Cuevita' fue considerada en la nómina de candidatas a obtener un premio como 'cantante revelación del año'.

Cabe resaltar que, en el presente año López decidió participar como actriz en diversos videoclips junto a cantantes reconocidas como Marisol y Leslie Shaw, así como también agrupaciones como Orquesta Candela y recientemente se lanzó como intérprete junto a su 'colágeno' con el tema 'La Clandestina'.

Por tal motivo, en el mencionado evento recibió un reconocimiento por su propuesta artística, que combina disciplina profesional y expresión musical, además resaltaron su capacidad para conectar con el público e inspirar a otras mujeres, así como también su resiliencia y crecimiento como artista.

Vasco Madueño cuenta que Guillermo Dávila estuvo a su lado tras la muerte de su madre, Jessica Madueño
Lee también

Vasco Madueño cuenta que Guillermo Dávila estuvo a su lado tras la muerte de su madre, Jessica Madueño

@tops1top

Pamela López

♬ sonido original - N1

Pamela López se emocionada y agradece premio

Al recibir el galardón, Pamela López expresó su emoción por dicha distinción por lo que agradeció a la organización de los Golden Star Awards 2025 por reconocer su incursión en la música y el esfuerzo que está realizando.

Además, al tomar la palabra, la también creadora de contenido resaltó que el premio simboliza cada obstáculo superado en su camino a nivel personal y profesional. 

Ethel Pozo rompe en llanto al anunciar su salida de 'América Hoy' tras más de ocho años al aire
Lee también

Ethel Pozo rompe en llanto al anunciar su salida de 'América Hoy' tras más de ocho años al aire

De igual manera, decidió dedicar su reconocimiento a todas aquellas mujeres que luchan por cumplir sus sueños y se reinventan pese a las dificultades que se les presentan en la vida , asegurando que si su historia logra motivar a alguien a creer en sí misma, todo el esfuerzo habrá valido la pena.

Temas relacionados Christian Cueva farándula galardón Golden Star Awards Pamela López Paul Michael Premio

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA