¡Sin trámite adicional! ONP pagará una pensión ADICIONAL en diciembre: ¿Quiénes serán los beneficiarios?

31/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención pensionista! La Oficina de Normalización Previsional (ONP) tiene buenas noticias. Pues bien, se reveló que jubilados recibirán un monto extra en diciembre, pero este beneficio no alcanzará a todos, sino a un determinado grupo, que podrás conocer en la siguiente nota.

ONP paga pensión adicional: ¿Quiénes son beneficiados?

Los afiliados a la AFP ya comenzaron con el registro de su solicitud desde el 21 de octubre, para el desembolso de sus fondos en el sistema privado de pensiones (SPP) de hasta 4 UIT (equivalente a S/21,400). Esa noticia ha generado gran expectativa entre los que aportan al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y esperan que se apruebe alguna ley que les permita también retirar parte de su dinero acumulado.

En ese marco, pese a que hasta el momento no existe alguna normativa que les permita el retiro ONP, los jubilados reciben una buena noticia que los beneficiará económicamente y significará un apoyo para solventar sus gastos en su hogar.

Según lo detallado por la ONP, se pagará una pensión adicional en diciembre, pero solo a este grupo ¡toma nota!

Jubilados del Decreto Ley N.º 19990 y de los regímenes especiales, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Cabe destacar que esta medida es similar al ejecutado previamente en el mes de julio.

Solo podrán recibir este beneficio aquellos que hayan realizado 20 años de aportes o más al Decreto Ley N.º 19990, ya sea como trabajadores activos o cesantes.

Depósito de pensión adicional será automático

El coordinador de Asesoría Previsional de la ONP, Fermín Sáenz, explicó en el programa 'ONP en Línea', que el depósito de esa pensión adicional se efectúa automáticamente en la misma cuenta donde se abona la pensión regular, según el cronograma establecido.

Además, destacó que los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) tienen la opción de solicitar el prorrateo de las pensiones adicionales en hasta 12 cuotas, lo que permite aumentar el ingreso mensual, aunque ya no se reciban los pagos extraordinarios en los meses de julio y diciembre.

"Todos nuestros pensionistas de jubilación tienen derecho a la bonificación. No es necesario realizar ningún trámite, ya que es automático. Este bono equivale al 25% de la pensión", explicó Fermín Sáenz.

Afiliado ONP tiene derecho a atención médica

Finalmente, el vocero de la ONP enfatizó que el jubilado tiene derecho a atención médica en EsSalud desde el momento en que obtiene la resolución que le otorga el derecho a pensión.

"Si el jubilado tiene una emergencia, puede acudir a cualquier centro médico y señalar que es pensionista; será registrado y atendido", señaló. Sáenz agregó que otro beneficio que otorga la ONP a los adultos mayores es la Bonificación por Edad Avanzada, la cual se concede automáticamente al cumplir 80 años.

En resumen, los pensionistas de la ONP recibirán una pensión adicional en diciembre, pero para eso debieron haber cumplido con una cantidad mínima de aportes al Sistema Nacional de Pensiones: ¡20 años o más al Decreto Ley N.º 19990!