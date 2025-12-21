Perú y cinco gobiernos de Latinoamérica EXIGEN a Maduro restablecer el "orden democrático" en Venezuela

21/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Tras la cumbre del Mercosur celebrada este sábado, los gobiernos de Perú, Argentina, Ecuador, Panamá, Paraguay y Bolivia emitieron un comunicado conjunto donde exhortan al gobierno de Nicolás Maduro a restablecer el "orden democrático" y el respeto a los DD.HH.

Gobiernos de derecha exigen a Venezuela respeto a derechos humanos

En el comunicado, publicado por la Cancillería peruana, los países firmantes expresaron una "profunda preocupación por la grave crisis migratoria, humanitaria y social en Venezuela".

El pronunciamiento fue firmado por los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Paraguay, Santiago Peña y de Panamá, José Raúl Mulino, así como también por altas autoridades de Perú, Bolivia y Ecuador que participaron en la cumbre del Mercosur realizada en Foz de Iguazú, Brasil.

Lejos de mencionar las recientes tensiones políticas y militares entre Estados Unidos y Venezuela, recalcaron que el régimen del líder chavista Nicolás Maduro está suspendido del Mercosur en la aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático.

"Ratificaron la vigencia del Protocolo de Ushuaia en el Mercosur y reiteraron su compromiso con la defensa de las instituciones democráticas, la plena vigencia del Estado de Derecho...", se lee en el comunicado.

📄Comunicado Conjunto: Los Gobiernos de 🇦🇷🇵🇾🇵🇦🇧🇴🇪🇨🇵🇪 expresan su profunda preocupación por la crisis humanitaria y migratoria en Venezuela, exhortando a la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente.



👉https://t.co/rwzN1g7PSp pic.twitter.com/xUDn9HE0XI — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) December 20, 2025

Los seis países también reforzaron su compromiso con los "elementos esenciales para el proceso de integración regional, el desarrollo y la prosperidad".

En ese sentido, se refirieron a las múltiples detenciones arbitrarias y desapariciones que se vienen suscitando en el régimen venezolano y exigieron a Maduro respetar los "estándares internacionales" y liberar inmediatamente a los ciudadanos detenidos.

"En el marco de las advertencias de los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas sobre la persistencia de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, (exhortamos) a liberar de inmediato y a garantizar el debido proceso legal, así como la integridad física de todos los ciudadanos privados arbitrariamente de su libertad", indicaron.

El grupo de gobiernos de derecha subrayó la apuesta por una solución pacífica que restablezca el "orden democrático" y el "respeto irrestricto" de los derechos humanos en Venezuela.

Donald Trump no descarta una guerra con Venezuela

En entrevista telefónica con la agencia internacional NBC News, Trump anticipó que continuarán las incautaciones de petroleros vinculados al país sudamericano, como parte de la ofensiva contra lo que calificó como "terrorismo de drogas" financiado con ingresos petroleros.

"No lo descarto, no", respondió al ser consultado sobre la posibilidad de una guerra, añadiendo que habrá más operaciones contra embarcaciones que intenten entrar o salir de puertos venezolanos.