Cuto Guadalupe le dedica mensaje a Messi tras su adiós a la selección argentina y lo 'vacilan' en redes: "Leyenda mi tío"

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Diversas personalidades del fútbol se han pronunciado luego de que el astro del fútbol Lionel Messi anuncie su retiro de la selección de Argentina. En el Perú no han sido ajeno a la noticia que ha generado gran sorpresa y entre los que le han dedicado mensajes a 'La Pulga' se encuentra Luis 'Cuto' Guadalupe.

El exfutbolista se sumó a las muestras de respeto y cariño dirigidos para el actual jugador de Inter Miami, sin embargo, los usuarios de las redes sociales no dejaron pasar la oportunidad para dejarle comentarios jocosos y recordarle el partido en el que coincidió con la estrella del balompié.

Cuto Guadalupe y sus palabras para Lionel Messi

La noticia que causó un remezón en el mundo del fútbol fue el adiós que le hizo el campeón del mundo en Qatar 2022 con la Albiceleste. Aquí en Perú, el tío de Jefferson Farfán no tuvo mejor idea que dedicarle unas sentidas palabras expresando su admiración total por el jugador que ha ganado ocho veces el Balón de Oro.

Además, en dicho mensaje el exdefensa del Juan Aurich recordó aquella oportunidad en el que vistiendo los colores de la selección peruana tuvo la oportunidad de enfrentarlo en las Eliminatorias Sudamericanas con miras a la Copa del Mundo Alemania 2006 en octubre de 2005.

En aquella oportunidad Messi anotó un gol y para su mala suerte, 'Cuto' marcó un autogol con dichos tantos, Argentina venció 2-0 a la Blanquirroja, en una de las últimas citas clasificatorias.

"Tuve la suerte de enfrentarme a Messi en su debut oficial con Argentina, y hoy me toca reconocerlo en su despedida con sus colores por el legado que le dejó al fútbol. ¡Gracias por todo, Leo!", se lee en el post del exzaguero central de Universitario de Deportes.

Los comentarios en el que los usuarios "vacilaron" a 'Cuto'

Como era de esperarse, la publicación de 'Cuto' Guadalupe no tardó en viralizarse de forma inmediata por lo que generó diversas comentarios y reacciones de toda índole. En su mayoría le recordaron el gol en propia puerta que marcó y otros inclusive lo catalogaron como "leyenda".

"De todo te quieres colgar tío chupetín", "Una leyenda despidiendo a otra", "Encima haces autogol", "Leyenda mi tío", "Como te encanta el aguaditoi", "Reconocimiento de leyendas", "Le hiciste la de Ronaldinho", fueron algunos de los comentarios.

En síntesis, Luis 'Cuto' Guadalupe se sumó a las miles de personas que le dedicaron sentidas palabras a Lionel Messi tras el anuncio de su retiro de la selección argentina y los cibernautas no dudaron en dejarle comentarios graciosos en sus redes sociales.