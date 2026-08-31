Madre de Messi rompió su silencio tras su retiro de la selección argentina: "El papá siempre decía..."

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La decisión de Lionel Messi de ponerle punto final a su etapa con la Selección argentina no solo generó una ola de reacciones entre los hinchas, compañeros y figuras del fútbol.

Dentro de su propia familia, el anuncio provocó una profunda tristeza. Celia Cuccittini, madre del astro argentino, fue una de las primeras personas de su entorno en pronunciarse públicamente y reconoció que todavía atraviesa con lágrimas el cierre de una etapa que marcó la vida de todos.

Se conoció el primer mensaje de la mamá de Lionel Messi

"Sigo llorando", expresó Celia en un mensaje enviado al programa argentino Intrusos, de América TV. La madre del capitán explicó que la familia ya conocía la decisión que Messi finalmente comunicó este lunes, pero admitió que eso no hizo menos doloroso el momento.

"Aunque ya lo sabíamos, está toda la familia muy triste, pero lo importante es que él sea feliz", señaló.

La declaración de Celia mostró así el lado más personal de una noticia que rápidamente dio la vuelta al mundo. Messi, de 39 años, anunció que no continuará defendiendo la camiseta argentina después de más de dos décadas, una determinación que tomó tras reflexionar sobre su futuro luego de la final del Mundial 2026.

El delantero aseguró que se siente vacío y que considera que llegó el momento de dar espacio a las nuevas generaciones.

Una frase de Jorge Messi que cobró otro significado

Uno de los momentos más emotivos del mensaje de Celia estuvo relacionado con Jorge Messi, padre del futbolista, quien falleció recientemente después de atravesar una grave enfermedad. La madre de Lionel recordó una frase que su esposo solía repetir cuando pensaba en el futuro de su hijo y en el momento en que finalmente dejaría de jugar.

"El papá siempre decía: '¿qué voy a hacer cuando (Lionel) no juegue más? Y pasó todo junto, increíble" ,contó Celia.

La reflexión adquiere una carga especial porque la despedida de Messi de la selección se produce apenas unas semanas después de la muerte de su padre.

El propio futbolista reconoció que había escrito su mensaje de despedida el 21 de julio, dos días después de la final del Mundial, pero que después de lo ocurrido con su padre quedó todavía más convencido de su decisión.

De esta manera, el retiro de Messi representa para su familia el cierre de una etapa que estuvo acompañada durante años por alegrías, frustraciones, títulos y momentos de enorme presión. Jorge y Celia fueron figuras fundamentales durante la carrera del futbolista desde sus primeros pasos, por lo que la decisión también tiene un fuerte significado personal para ellos.