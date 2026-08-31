A 29 años de la muerte de la princesa Diana: el legado de Lady Di que permanece intacto

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El 31 de agosto de 1997, el mundo recibió una noticia que pocos podían creer: Diana, princesa de Gales, había muerto en París tras un accidente automovilístico con solo 36 años. Hoy, a 29 años de su fallecimiento, Lady Di continúa siendo una de las figuras más reconocidas de la realeza británica y una mujer cuya influencia trascendió ampliamente a nivel mundial.

De la realeza al ojo público

Diana Frances Spencer nació el 1 de julio de 1961 en Sandringham, Norfolk, en una familia aristocrática británica. Su vida cambió cuando conoció al entonces príncipe Carlos, heredero de la Corona. La pareja se comprometió en 1981 y contrajo matrimonio el 29 de julio de ese mismo año, en una ceremonia celebrada en la catedral de San Pablo de Londres y seguida por millones de personas.

Del matrimonio nacieron sus dos hijos: William, en 1982 y Harry en 1984. Diana rápidamente se convirtió en una de las integrantes más populares de la familia real. Sin embargo, su matrimonio comenzó a deteriorarse y la pareja anunció su separación en 1992. El divorcio se concretó en agosto de 1996.

La popularidad de Diana no se explicaba únicamente por su título. Su forma de vestir convirtió cada una de sus apariciones en un acontecimiento. Vestidos de gala, trajes sastre, sombreros y, posteriormente, looks mucho más informales hicieron de ella un referente internacional de la moda.

Uno de los momentos más recordados ocurrió en 1994, cuando apareció con un vestido negro de Christina Stambolian durante una gala en Londres. La prenda pasó a la historia como "vestido de la venganza", esto porque lo lució la misma noche en que el príncipe Carlos admitió su infidelidad con Camila Parker Bowles.

31 agosto 1997 - 31 agosto 2026

29 anni fa ci lasciava Diana, Principessa del Galles.

Non era solo "Lady D". Era una donna stupenda e profondamente umana: capace di sedersi sul letto di un malato di AIDS quando ancora si aveva paura persino di stringergli la mano, di camminare in... pic.twitter.com/pJVRYhrke4 — precipitevolissimevolmente (@saures788) August 31, 2026

El compromiso social de Diana de Gales

Su historia estuvo marcada por la maternidad, la exposición mediática, la moda y, especialmente, por una intensa labor humanitaria que la llevó a acercarse a personas y causas que muchas veces permanecían fuera del foco. Esta devoción por el trabajo comunitario le otorgó una cercanía genuina con la población que pocas veces se había visto en un miembro de la Casa Real británica.

Más allá de la moda, una de las grandes particularidades de Diana fue su manera de relacionarse con personas que enfrentaban situaciones de vulnerabilidad. En 1987, durante una visita al Middlesex Hospital de Londres, estrechó la mano de un hombre con VIH sin utilizar guantes. El gesto tuvo una enorme repercusión en una época en que todavía existía un fuerte estigma y numerosos mitos sobre las formas de transmisión del virus.

Diana también respaldó organizaciones y campañas relacionadas con personas sin hogar, niños, enfermedades y distintas causas sociales. Su constante visibilización de problemáticas olvidadas redefinió para siempre el papel de los miembros de la monarquía en la sociedad moderna.