El 14 de septiembre será DÍA NO LABORABLE: ¿quiénes serán beneficiados y por qué?

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ordenanza regional declara el 14 de septiembre como un día no laborable. Conoce quiénes se verán beneficiados y el motivo detrás de la medida publicada en las normas legales del diario El Peruano.

Día no laborable el 14 de septiembre: ¿cuál es el motivo?

Varias personas se encuentran pendientes del calendario oficial del Perú para identificar las fechas que aún quedan para poder descansar y alejarse de la rutina laborabal. Sin bien es cierto que, de acuerdo al Decreto Legislativo N.° 713, que establece reglas en la aprobación de feriados y días no laborables, no existen feriados a nivel nacional para este mes de septiembre, sí se da a conocer una inesperada noticia.

Pocos tienen conocimiento de que existe un día no laborable establecido para el 14 de septiembre que este 2026 cae lunes. La medida es dispuesta por la Ordenanza Regional N° 013-2015-CR/GOB.REG.TACNA, en homenaje a la festividad del Señor de Locumba.

Según la normativa, con esta fecha con motivo de la festividad religiosa, declarada patrimonio Cultural de la Nación, se da con el fin de facilitar la peregrinación de la ciudadanía al Santuario del Señor de Locumba.

¿Quiénes se verán beneficiados con el día no laborable?

La ordenanza regional destaca que quienes se verán beneficiados con ese día no laborable serán aquellos trabajadores que laboran en las dependencias públicas del Gobierno Regional de Tacna, en el ámbito territorial del departamento.

Asimismo, detalla que las hora dejadas de laborar, serán compensadas en las semanas posteriores al evento, de acuerdo a lo que establezca el titular de la entidad pública regional correspondiente, en función a sus propias necesidades. Por otro lado, respecto a los que laboran en el sector privado, la medida dispone que podrán aprovechar la fecha previo acuerdo con su empleador.

Así que recuerda que el 14 de septiembre será solo día no laborable para los que trabajen en Tacna, por lo que otras regiones del país deberán seguir con su jornada habitual.

Feriados nacionales que quedan en el 2026

Si no trabajas en Tacna, no te preocupes, ya que aún quedan feriados nacionales que te permitirán alistar las maletas y viajar solo o acompañado en el interior del país. De acuerdo al calendario oficial vigente en Perú, las fechas que restan este 2026 son las siguientes:

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

En ese sentido, recuerda que, a través de una publicación en las normas legales del diario El Peruano se declara día no laborable el 14 de setiembre de todos los años, que beneficia a los trabajadores del Gobierno Regional de Tacna. La fecha rinde homenaje a festividad del Señor de Locumba.