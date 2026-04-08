Keiko Fujimori asegura que indulto a Pedro Castillo solo sería viable por motivos de salud: "Como el caso de mi padre"

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

La lideresa del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, expresó su postura sobre un eventual indulto al expresidente de la República, Pedro Castillo, y señaló que dicha medida de gracia solo podría otorgarse en caso de existir motivos "estrictamente humanitarios".

"Yo lo que veo ahí es un oportunismo político, de parte de algunos candidatos. Yo creo que el indulto presidencial, por ejemplo en el caso de mi padre, se utilizó estrictamente por un tema humanitario, porque estaba muy mal de salud", señaló la aspirante presidencial.

Indulto a Castillo por razones "humanitarias"

En declaraciones para Canal N, la candidata presidencial de Fuerza Popular por cuarta ocasión consecutiva señaló que las propuestas de sus contrincantes de liberar al exmandatario son una muestra de "oportunismo político".

#Voto2026 La candidata Keiko Fujimori calificó como un "oportunismo político" la propuesta de un eventual indulto al exmandatario Pedro Castillo por parte de otros aspirantes a la presidencia



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Keiko Fujimori justificó su postura aludiendo a la excarcelación de su progenitor, el fallecido Alberto Fujimori. "En el caso de mi padre, se utilizó estrictamente por un tema humanitario, porque mi padre estaba muy mal de salud"

No obstante, como se recuerda, Fujimori fue puesto en libertad por orden del Tribunal Constitucional tras un indulto humanitario emitido el 24 de diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien le otorgó la condonación argumentando supuestos motivos humanitarios.

José Domingo Pérez será defensa de Castillo

El debate en torno a una eventual liberación del expresidente Pedro Castillo ha vuelto a cobrar relevancia no solo por las propuestas de algunos candidatos en contienda, sino también por la decisión del exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez, quien asumirá su defensa técnica.

El otrora líder de las investigaciones del caso Lava Jato, quien durante años imputó cargos contra Fujimori por presunta financiación irregular, justificó su nueva labor profesional declarando ser "víctima de toda la mafia que gobierna las instituciones" de su país.

Pérez también indicó que Castillo este "viene a ser un preso político" y que se encuentra "secuestrado por la justicia". Además, reveló que también lo apoya políticamente.

"Son los términos con los que el presidente me ha solicitado que me pueda dirigir a la opinión pública, situación que no es ajena a diversos pronunciamientos de diversos juristas internacionales, los cuales también comparto", precisó Pérez.

A visperas de las Elecciones Generales 2026, el indulto a Pedro Castillo ha vuelto a ponerse en debate. En ese contexto, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció que dicha gracia solo sería viable por temas humanitarios.