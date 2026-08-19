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Transportistas dan plazo de 48 horas a Keiko Fujimori para ser convocados y evaluar suspensión de paro en Lima

Ricardo Pareja Fonseca, presidente de la Cámara de Transporte Urbano, informó que los transportistas darían un plazo de 48 horas a la presidenta Fujimori para ser convocados y evaluar la suspensión del paro.

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19/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 19/08/2026

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En entrevista con Exitosa, Ricardo Pareja Fonseca, presidente de la Cámara de Transporte Urbano, informó que los transportistas darían un plazo de 48 horas a la presidenta Keiko Fujimori para ser convocados y evaluar la suspensión del paro anunciado en Lima y Callao para este 25 de agosto.

"Si es que somos escuchados", manifestaron.

Transportistas dan plazo de 48 horas a presidenta

Ricardo Pareja Fonseca, presidente de la Cámara de Transporte Urbano, anunció un paro de transportistas en Lima y Callao para el próximo 25 de agosto. El dirigente señaló que la medida responde a la falta de diálogo con el Gobierno.

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