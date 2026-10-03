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Calor afectó a fieles

Primera procesión del Señor de los Milagros dejó alrededor de 90 atenciones médicas

Cerca de 90 personas recibieron atención médica durante la primera procesión del Señor de los Milagros, realizada este sábado 3 de octubre . La mayoría de los casos correspondió a golpes de calor, descompensaciones y alteraciones de presión o glucosa.

Primera procesión del Señor de los Milagros dejó alrededor de 90 atenciones médi
Primera procesión del Señor de los Milagros dejó alrededor de 90 atenciones médi (Composición: Exitosa)

03/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/10/2026

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El Ministerio de Salud desplegó puestos médicos, ambulancias, un Medibús y brigadas de auxilio rápido a lo largo del recorrido procesional. Estas unidades permitieron atender a los fieles que presentaron malestares durante la jornada del Cristo Moreno.

Además, las brigadas identificaron siete casos mediante búsqueda activa durante el recorrido, junto con otros atendidos dentro del Medibús. El operativo sanitario permitió brindar asistencia a cerca de 90 personas en la primera salida procesional.

Adultos mayores concentraron casos

Los principales motivos de atención fueron golpes de calor, descompensaciones, lipotimias (desmayos o pérdidas breves de conocimiento), variaciones de glucosa y problemas de presión arterial. El Minsa indicó que una gran parte de los pacientes era adulta mayor.

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La concentración de fieles, la exposición prolongada al sol y el recorrido de varias horas pueden incrementar el riesgo de sufrir estos problemas. Por ello, los equipos médicos realizaron intervenciones inmediatas en los puntos habilitados.

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Pacientes requirieron ser derivados a centros hospitalarios para una evaluación especializada. Algunos casos considerados de prioridad uno fueron trasladados al Hospital Rebagliati, mientras que otra persona fue referida al Hospital Castilla. Las referencias permitieron atender los cuadros que necesitaban mayor cuidado médico.

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Minsa recomienda prevención

Ante las altas temperaturas y largas jornadas, el Minsa recomendó a los asistentes llevar agua, mantenerse hidratados y usar sombreros y bloqueador solar para protegerse del sol. En el caso de los adultos mayores, se aconsejó acudir acompañados para detectar rápidamente síntomas como mareos, debilidad, sudoración excesiva o desorientación.

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El Ministerio de Salud desplegó más de 100 profesionales, entre médicos, enfermeras, técnicos y brigadistas, para atender emergencias durante la primera procesión del Señor de los Milagros.

El personal estará distribuido en puestos médicos, unidades móviles y brigadas a lo largo del recorrido, con capacidad para atender golpes de calor, descompensaciones y otros malestares.

Habrá cuatro recorridos más

El cronograma de la Hermandad del Señor de los Milagros contempla cuatro procesiones adicionales: el 18, 19 y 28 de octubre, así como el 1 de noviembre. Para esas fechas, el Minsa mantendrá el despliegue sanitario dirigido a los miles de devotos que acompañarán la imagen.

Puede ser una imagen de texto que dice "SEÑORdelos lag MILAGROS DE NAZARENAS 2026 RECORRIDOS PROCESIONALES 2026 03 octubre 12：00 PM SALIDA DEL MONASTERIO DE LAS NAZARENAS INGRESO A LA IGLESIA DE NAZARENAS 6:00 AM 18 octubre SALIDA DE LA IGLESIA DE LAS NAZARENAS INGRESO LA IGLESIA DEL CARMEN 6:00 19 octubre SALIDA DE LA IGLESIA DEL CARMEN RETORNO LA IGLESIA DE LAS NAZARENAS 6:00 AM 28 octubre SALIDA DE LA IGLESIA DE LAS NAZARENAS RETORNO A LA IGLESIA DE LAS NAZARENAS 01 NOVIEMBRE 12:00 PM SALIDA DE LA IGLESIA DE LAS NAZARENAS RETORNO AL MONASTERIO DE LAS NAZARENAS 九田"

La primera jornada de la procesión dejó cerca de 90 atenciones médicas, principalmente relacionadas con golpes de calor, descompensaciones y malestares físicos. La mayoría de los casos correspondió a adultos mayores, quienes estuvieron expuestos a las altas temperaturas y a las largas horas de recorrido.

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