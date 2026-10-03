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Escudo de las Américas: Keiko Fujimori resalta alianzas estratégicas tras encuentro con Donald Trump en la ONU

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, resaltó los avances en cooperación internacional, el impulso a las inversiones y el potencial del Perú luego de su reunión con diversos líderes mundiales.

Keiko Fujimori resalta alianzas en seguridad tras encuentro con Donald Trump en
Keiko Fujimori resalta alianzas en seguridad tras encuentro con Donald Trump en (Difusión)

03/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/10/2026

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La mandataria Keiko Fujimori destacó que su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, permitió posicionar al Perú en una agenda centrada en seguridad, cooperación internacional e inversiones.

Además, resaltó la incorporación del país al Escudo de las Américas como una herramienta para enfrentar al crimen organizado transnacional.

Perú expone prioridades internacionales

Durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Fujimori afirmó que el crimen organizado constituye una amenaza para las democracias de América. Por ello, planteó combatir tanto a quienes cometen delitos como a las estructuras que proporcionan financiamiento y respaldo logístico.

La mandataria también anunció que las Fuerzas Armadas brindarán apoyo a la Policía Nacional en operaciones contra organizaciones vinculadas con el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas. La seguridad ciudadana fue uno de los ejes centrales de la presentación peruana.

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Asimismo, sostuvo que el país necesita reforzar la cooperación con otras naciones para intercambiar información, mejorar las capacidades operativas y responder ante amenazas que atraviesan las fronteras nacionales.

Trump encabeza alianza regional

Donald Trump dirigió en Nueva York una reunión del Escudo de las Américas, desarrollada al margen de la Asamblea General de la ONU. El presidente estadounidense convocó a gobiernos aliados para fortalecer la coordinación contra cárteles y organizaciones criminales transnacionales.

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En ese encuentro, Fujimori informó que Perú se incorpora a la iniciativa con "determinación y entusiasmo". Además, solicitó respaldo en inteligencia para identificar, ubicar y desarticular redes delictivas que mantienen operaciones en distintos países del continente.

Trump aseguró que "la única forma de combatir el crimen es con firmeza", al expresar el respaldo de Estados Unidos a los países que enfrentan la expansión de las organizaciones ilegales

Perú pide cooperación operativa

El Escudo de las Américas considera el intercambio de inteligencia, la coordinación de medidas de seguridad, sanciones financieras y el fortalecimiento de las instituciones responsables de combatir el crimen organizado. Perú espera que esta alianza contribuya a enfrentar delitos como el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas.

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La propuesta también plantea actuar contra los recursos económicos de las organizaciones criminales. El objetivo es seguir el dinero, bloquear activos y reducir las fuentes de financiamiento que sostienen a estas redes.

Desde la perspectiva del Gobierno, la adhesión peruana al Escudo de las Américas no se limita a acciones policiales. La iniciativa también contempla cooperación económica, revisión de inversiones estratégicas, protección de cadenas de suministro y promoción de infraestructura digital confiable.

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