Elecciones Regionales y Municipales 2026: más de 446 mil personas con discapacidad contarán con facilidades para votar

03/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 contarán con diversas medidas destinadas a facilitar el voto de las personas con discapacidad. El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) informó que 446 mil ciudadanos mayores de 18 años registrados en el padrón podrán ejercer su derecho al sufragio este domingo 4 de octubre.

Según el Conadis, del total de electores con discapacidad habilitados, aproximadamente 254 mil son hombres y 192 mil mujeres. Lima y Callao concentran cerca del 30 % de este grupo, mientras que Piura, Puno y Cusco también reúnen una cantidad importante de votantes.

#NotaDePrensa 📝 | De cara a las #ERM del 4 de octubre, el Conadis recuerda a los más de 446 mil electores con discapacidad que contarán con facilidades de la ONPE como atención preferente, plantillas en Braille, voto asistido y acceso con perros guía.

ℹ️: https://t.co/b8hpytdrRF pic.twitter.com/7RT6GCAD36 — MIMP Conadis (@MimpConadis) October 3, 2026

Atención preferente durante jornada

Las personas con discapacidad tendrán atención preferente en los locales de votación, con el objetivo de reducir las barreras que puedan presentarse durante su desplazamiento y permanencia en los establecimientos. También podrán solicitar orientación al personal encargado del local.

Otra alternativa será el voto asistido, que permitirá a quienes necesiten apoyo ingresar a la cámara secreta acompañados por una persona de su confianza. Esta opción busca facilitar que el elector pueda realizar el sufragio de acuerdo con sus necesidades.

Además, se habilitarán módulos temporales de votación para aquellos ciudadanos que tengan dificultades para desplazarse hasta el aula donde se encuentra su mesa, especialmente cuando esta se ubique en pisos superiores.

Facilidades para discapacidad visual

Los electores con discapacidad visual podrán utilizar cartillas y plantillas en sistema Braille para identificar las opciones de la cédula y realizar su elección de manera independiente. El material está diseñado con la misma forma y tamaño de la papeleta oficial.

Asimismo, las personas que utilizan perros guía o de asistencia podrán ingresar con estos animales a los locales y aulas de votación. El Conadis recordó que los efectivos policiales no deben impedir su acceso cuando se cumplan las condiciones de identificación correspondientes.

¿Qué hacer ante barreras?

Si un elector encuentra una barrera arquitectónica o dificultad para votar, puede comunicarlo inmediatamente al coordinador del local para solicitar una solución durante la jornada. Las autoridades electorales deberán orientar al ciudadano sobre las alternativas disponibles.

Además, la Red Alivia Perú ofrece orientación legal y social mediante la línea gratuita 1866 para resolver consultas relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad.

Con estas medidas, las autoridades buscan garantizar que los electores con discapacidad puedan participar en las ERM 2026 de forma accesible, autónoma e independiente.