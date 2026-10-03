Bruno Fernandes pide unidad en Portugal y defiende a Cristiano Ronaldo tras su salida de la concentración

03/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Bruno Fernandes abordó ante los medios de comunicación la reciente polémica en torno al distanciamiento y salida de la concentración de Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal. En la antesala del compromiso frente a Noruega por la UEFA Nations League, el volante instó a la afición y a la prensa a evitar fracturas en el entorno del equipo nacional, priorizando el respeto institucional y el rendimiento deportivo en esta etapa del torneo.

Apelación a la unidad nacional y manejo interno del conflicto

La situación generada por la partida del capitán luso motivó un pronunciamiento directo por parte de los referentes del plantel en la rueda de prensa previa al cotejo en el Estadio do Dragao. Fernandes remarcó que las discrepancias inherentes al grupo deben ser gestionadas estrictamente en el ámbito privado para no desestabilizar la concentración del cuadro dirigido por Jorge Jesus.

"Creo que lo más importante ahora es dejar de crear divisiones; la selección es una sola y siempre seguirá siéndolo, independientemente de todos los ruidos que puedan venir de fuera, y creo que todas las casas deben resolver sus asuntos a puerta cerrada", señaló el centrocampista portugués.

El mediocampista sostuvo además que los futbolistas se mantienen al margen de las especulaciones externas y enfocados únicamente en responder en el terreno de juego. Para el grupo de seleccionados, mantener la estabilidad emocional resulta clave para afrontar los compromisos de alta exigencia en la competencia europea.

🇵🇹 Bruno Fernandes confiesa que ha hablado con Cristiano Ronaldo y deja entrever su final con Portugal:



🌟 "Siempre será un símbolo de la selección y merece respeto". pic.twitter.com/X9aLH7WLXT — laSexta Deportes (@Sexta_Deportes) October 3, 2026

Respaldo a la trayectoria de Cristiano Ronaldo y enfoque deportivo

A pesar de la coyuntura que atraviesa el combinado patrio, el volante del Manchester United reveló haber mantenido comunicación directa con el atacante para transmitirle su consideración personal y profesional. El referente luso enfatizó la trascendencia histórica del delantero tanto dentro del vestuario como en el balompié internacional.

"Cris siempre será el mayor icono de nuestra selección y del fútbol mundial, y se merece el respeto de todos los portugueses, independientemente de a quién le guste más o menos", declaró Fernandes en el Estadio do Dragao.

El resto del plantel reafirmó su compromiso con el proyecto deportivo con miras al choque dominical ante el conjunto noruego. El grupo busca ratificar su buen momento futbolístico en la UEFA Nations League y consolidar el liderazgo del grupo mediante un resultado positivo en condición de local.

En ese sentido, Cristiano Ronaldo continúa siendo una figura central en la identidad del fútbol luso, mientras el equipo enfoca sus esfuerzos en mantener la cohesión del vestuario y asegurar el triunfo ante Noruega para fortalecer su camino en la competición.