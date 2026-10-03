Policía Nacional responde a denuncia por presunta coima y anuncia investigación a efectivos en SJM

03/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional del Perú (PNP) anunció el inicio de investigaciones luego de que se difundieran imágenes de dos agentes recibiendo dinero durante una actividad proselitista en San Juan de Miraflores. La institución aseguró que actuará ante cualquier presunto caso de corrupción y que no encubrirá a sus efectivos.

PNP inicia investigaciones internas

Mediante el comunicado emitido este sábado 3 de octubre, la PNP señaló que tomó conocimiento de una denuncia relacionada con la presunta comisión de actos de corrupción que involucrarían a tres efectivos de una dependencia ubicada en San Juan de Miraflores.

#𝐏𝐍𝐏𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 📢 | 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐧.° 𝟐8-𝟐𝟎𝟐𝟔

La Policía Nacional del Perú mantiene una posición firme frente a cualquier presunto acto de corrupción dentro de sus filas. pic.twitter.com/fchZKntJ6Z — Policía Nacional del Perú Oficial (@Policia_Peruana) October 4, 2026

La institución precisó que la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) desarrolla las diligencias para identificar a los policías presuntamente involucrados y reunir elementos objetivos que permitan establecer responsabilidades. La investigación busca esclarecer los hechos y determinar si existió una conducta irregular.

De manera paralela, la Inspectoría General de la PNP inició acciones en el ámbito administrativo-disciplinario, de acuerdo con sus competencias. La Policía remarcó que ambas investigaciones se desarrollan de forma independiente.

Fiscalía participa en diligencias

Las actuaciones cuentan con la participación del Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur. Esta intervención busca garantizar que las diligencias se realicen respetando el debido proceso.

La PNP indicó que no protege ni encubre comportamientos que vulneren la ley, la función policial o la confianza de la ciudadanía. También aclaró que la eventual responsabilidad será individual y no representa a los miles de agentes que cumplen diariamente su labor.

Cámaras registraron entrega de dinero

El pronunciamiento se produjo luego de que cámaras de videovigilancia captaran a dos suboficiales recibiendo dinero en efectivo de un simpatizante político durante el cierre de campaña del partido Frente de la Esperanza, realizado en San Juan de Miraflores.

Según imágenes difundidas por Exitosa, los efectivos se encontraban cerca de un patrullero cuando el hombre se aproximó y les entregó billetes de manera discreta. El sujeto habría conversado previamente con el candidato a la alcaldía distrital Edgar Wuillington Mejía Rodríguez.

Piden esclarecer presunta coima

El exministro del Interior Cluber Aliaga calificó el hecho como lamentable y sostuvo que los policías no deben recibir dádivas por brindar seguridad durante una actividad política. Recordó que la protección policial constituye un servicio público gratuito y no puede condicionarse a pagos particulares.

El exfuncionario pidió que Inspectoría actúe con rapidez y que se determinen las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, la PNP aseguró que continuará con las diligencias iniciadas y que comunicará los resultados conforme avance la investigación.