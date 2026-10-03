Elecciones Regionales y Municipales 2026: estos errores pueden convertir tu voto en nulo este domingo 4 de octubre

03/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán este domingo 4 de octubre, y una de las principales recomendaciones para los ciudadanos es prestar especial atención al momento de marcar la cédula.

La ONPE estableció diferentes diseños de acuerdo con las autoridades que serán elegidas en cada circunscripción, por lo que los electores encontrarán secciones correspondientes a los comicios regionales, provinciales y distritales.

El proceso contempla la elección de gobernador y vicegobernador regional, consejeros regionales, así como alcaldes y regidores en los ámbitos provincial y distrital. La jornada electoral se desarrollará de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. a nivel nacional.

Una cruz o un aspa en el recuadro

Al momento de votar, el elector deberá identificar la organización política de su preferencia en la sección correspondiente y realizar una marca válida. De acuerdo con la información difundida sobre las reglas de la cédula, se permite utilizar únicamente una cruz (+) o un aspa (X) dentro del recuadro destinado a la agrupación elegida.

Un aspecto importante es la ubicación de la intersección de las líneas. El centro de la cruz o del aspa debe encontrarse dentro del recuadro de la organización política seleccionada. Por ello, se recomienda marcar con decisión y evitar trazos que puedan generar confusión al momento del escrutinio.

Además, los electores pueden escoger opciones diferentes en las distintas secciones de la cédula. Sin embargo, realizar más de una marca en una misma sección puede dejar sin efecto esa preferencia. La ONPE ha aprobado diseños específicos de las cédulas para este proceso electoral, por lo que su estructura puede variar según la circunscripción.

Marcas y trazos que debes evitar

Entre los errores que pueden generar un voto nulo se encuentran:

Marcar dos organizaciones políticas dentro de una misma sección

Utilizar símbolos diferentes al aspa o la cruz

Escribir nombres

Números o comentarios sobre la cédula

Realizar tachaduras o trazos adicionales para intentar corregir una marca equivocada

Por esa razón, si el elector comete un error al momento de marcar, no debe intentar modificarlo mediante tachaduras o nuevas marcas . La recomendación es revisar previamente la ubicación de la organización política escogida y realizar una sola marca clara.

Asimismo, antes de acudir al local de votación, los ciudadanos deben verificar su mesa y lugar de sufragio. Reniec recordó que el DNI es obligatorio para votar y precisó que, de manera excepcional, los documentos vencidos también podrán utilizarse durante esta jornada electoral.

Conocer la estructura de la cédula y las reglas para marcarla permitirá a los electores reducir el riesgo de que su decisión sea considerada nula. Este domingo, revisar con atención cada sección antes de hacer la marca será fundamental para completar correctamente el procedimiento de votación.