¿Trabajas este domingo? El MTPE recuerda las facilidades laborales para votar y cumplir como miembro de mesa el 4 de octubre

03/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este domingo 4 de octubre, los ciudadanos acudirán a las urnas para participar en una nueva jornada electoral. Ante ello, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) recordó las disposiciones laborales que permitirán a los trabajadores ejercer su derecho al voto y, en determinados casos, cumplir con la función de miembro de mesa sin afectar sus obligaciones laborales.

Las medidas contemplan permisos para quienes deban desplazarse a votar, así como días de descanso para los ciudadanos que hayan sido designados como miembros de mesa y cumplan con las condiciones establecidas. El objetivo es facilitar la participación electoral y, al mismo tiempo, permitir la coordinación entre empleadores y trabajadores.

Tolerancia para acudir a votar

De acuerdo con el comunicado del MTPE, quienes trabajen el día de las elecciones tendrán derecho a una tolerancia al inicio o durante su jornada laboral para acudir a votar. El tiempo utilizado deberá ser posteriormente compensado, según lo que se coordine con el empleador.

En el caso de los trabajadores que hayan sido designados como miembros de mesa y efectivamente cumplan esta función, podrán no asistir a trabajar el domingo 4 de octubre.

COMUNICADO MTPE

Para acreditar su participación y acceder al descanso correspondiente, deberán presentar ante su empleador el Certificado de Participación entregado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El MTPE también precisó que aquellos ciudadanos que fueron sorteados como miembros de mesa, pero no completaron la capacitación, o fueron elegidos entre los votantes presentes para integrar una mesa, tendrán derecho a un día de descanso remunerado el lunes 5 de octubre. Este descanso será compensable, por lo que las horas deberán recuperarse dentro de los diez días calendario posteriores o en la fecha que determine el empleador.

¿Qué pasa si trabajas fuera de tu localidad?

Los trabajadores que laboren fuera de la localidad donde les corresponde votar también cuentan con una facilidad especial. Según el comunicado, podrán no asistir a laborar los días viernes 2, sábado 3, domingo 4 y lunes 5 de octubre, siempre que acrediten haber ejercido su derecho al voto.

En estos casos, los días que no sean trabajados deberán ser compensados posteriormente, de acuerdo con la coordinación realizada con el empleador.

El Ministerio de Trabajo recomendó que trabajadores y empleadores coordinen estas facilidades con anticipación para evitar inconvenientes durante la jornada electoral. La entidad recordó que estas medidas buscan garantizar tanto el derecho al sufragio como el adecuado desarrollo de las actividades laborales.

Quienes deban trabajar durante las elecciones o hayan sido convocados como miembros de mesa deben conocer las facilidades disponibles y contar con la documentación correspondiente para acreditar su participación. La coordinación previa con el empleador será clave para organizar los permisos, descansos y posteriores compensaciones.