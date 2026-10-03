Inglaterra aplastó 7-0 a Croacia en una contundente jornada de la UEFA Nations League

03/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Inglaterra dio una auténtica lección de efectividad ofensiva al golear 7-0 a Croacia en Rijeka durante la tercera jornada de la Liga de Naciones de la UEFA. El conjunto inglés dominó de principio a fin un encuentro en el que su ataque lució imponente, dejando sin respuesta al combinado local y consolidando su candidatura al liderato de la competición continental.

Contundencia ofensiva y dobletes en Rijeka

El conjunto de los 'Tres Leones' encaminó rápidamente el trámite gracias a la efectividad de sus principales figuras en ataque. Harry Kane abrió la cuenta a los 8 minutos y amplió su registro personal al 53', mientras que Bukayo Saka firmó un doblete con anotaciones a los 45' y 68'.

La contundencia británica no dio margen de reacción a la defensa croata a lo largo de los noventa minutos de juego. Jude Bellingham se sumó a la fiesta goleadora a los 21', Anthony Gordon aportó su tanto a los 39' y Morgan Rogers selló el marcador definitivo a los 87'.

Con este resultado, la selección inglesa demostró una notable capacidad de definición en territorio visitante. El planteamiento táctico y el alto ritmo de juego le permitieron mantener una presión constante que se tradujo en una de las victorias más abultadas del torneo.

😮‍💨💥 QUÉ PASE DE BELLINGHAM PARA LA PALIZA 7-0 DE INGLATERRA A CROACIA. pic.twitter.com/YraqdqzEfx https://t.co/0uqRkaD3ui — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 3, 2026

Histórica caída croata y panorama del Grupo A3

Por su parte, Croacia sufrió la derrota más abultada de toda su historia en competiciones internacionales. Esta dura caída superó el anterior registro negativo del cuadro balcánico, que había sido un 6-0 encajado ante España también en el marco de la Liga de Naciones.

El doloroso resultado en casa agrava el momento del equipo balcánico en el certamen europeo. Apenas unos días antes, el seleccionado croata ya había caído por un contundente 4-1 en su visita a España, confirmando serias falencias defensivas en sus últimas presentaciones.

Tras esta jornada, la tabla del Grupo A3 muestra a Croacia en el tercer lugar con tres unidades acumuladas. En tanto, Inglaterra alcanzó los seis puntos para igualar provisionalmente a España, que se mide ante República Checa para completar el calendario del grupo.

En ese sentido, Inglaterra demostró un rendimiento ofensivo implacable que no solo reafirma su candidatura al título en la UEFA Nations League, sino que también deja en claro el altísimo nivel competitivo de su plantel de cara a los próximos desafíos internacionales.