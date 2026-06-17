Fenómeno El Niño obliga al Minedu a adelantar el cierre de clases en cinco instituciones educativas del país

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a los reporte climáticos presentados en la actualidad relacionados con el fenómeno El Niño, las organizaciones del estado han tomado medidas para contrarrestar los daños en distintas zonas de la población. Por esta razón, Minedu adelantó el cierre de clases en cinco diferentes instituciones educativas ubicadas alrededor de todo el país.

¿Qué colegios estarán considerados y cuáles son los riesgos de este fenómeno climático?

Las instituciones educativas que son consideradas dentro de esta normativa son los que pertenecen a un modelo de Servicio Educativo de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR), que se destacan por brindar educación a estudiantes con habilidades sobresalientes en distintas partes del territorio nacional.

Según lo mencionado por el Ministerio de Educación (Minedu), las evaluaciones identificaron riesgos de lluvias intensas, inundaciones, aniegos y desbordes en las regiones comprendidas en la medida. Además, se detectaron vulnerabilidades en algunos planteles educativos relacionados con infraestructura y sistemas de drenaje.

"Tenemos la responsabilidad de anticiparnos a los escenarios que podrían poner en riesgo la seguridad de nuestros estudiantes y docentes. Por ello, hemos tomado la decisión de ajustar el calendario escolar en los COAR de Lambayeque, Piura, Tumbes, La Libertad y Áncash, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de las horas lectivas y la continuidad del servicio educativo", señaló la ministra.

#MineduInforma | 📃 Ante la posible llegada del fenómeno El Niño de intensidad extraordinaria, el Minedu adelanta el cierre del año escolar en cinco Colegios de Alto Rendimiento (COAR) del norte del país. La medida beneficiará a 1373 estudiantes y permitirá garantizar su... pic.twitter.com/I7yeULpywp — Ministerio de Educación (@MineduPeru) June 17, 2026

¿Cuándo culminará el cierre del año escolar?

El cierre del año escolar será el miércoles 2 de diciembre con la finalidad de garantizar la seguridad de la comunidad educativa y el cumplimiento de las horas lectivas. Teniendo en cuenta ello, se realizarán ajustes en la programación académica para asegurar la continuidad de los aprendizajes durante el año escolar sin afectar a los estudiantes de los diferentes departamentos del país.

Siguiendo esa línea, dicha medida impuesta por la institución del estado, beneficiará a 1373 estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria de los cinco COAR involucrados. Del total, 292 pertenecen a Lambayeque, 278 a La Libertad, 270 de Tumbes, 268 de Piura y 265 de Áncash.

"Estamos actuando con previsión y responsabilidad. Nuestro objetivo es que los estudiantes culminen el año escolar en condiciones seguras, sin afectar sus aprendizajes ni la calidad educativa que reciben en los COAR", enfatizó.

Finalmente, con esta medida tomada en favor de los estudiantes, la representante del Minedu destacó que la educación no puede detenerse pero ante la llegada del Fenómeno El Niño obliga a adelantar el cierre de clases en cinco instituciones educativas del país.