PNP y ATU contarán con herramienta tecnológica para vigilar rutas de transporte y combatir extorsiones

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La tecnología se convierte en una nueva aliada en la lucha contra la delincuencia que golpea al transporte público. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) entregó a la Policía Nacional del Perú (PNP) una moderna plataforma informática que permitirá monitorear en tiempo real las rutas de buses autorizados, identificar zonas con alta incidencia delictiva y mejorar la capacidad de respuesta frente a hechos de extorsión y sicariato.

Monitoreo en tiempo real para prevenir delitos

La herramienta, denominada Visor de Monitoreo de Transporte Urbano, fue presentada durante una ceremonia encabezada por el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, el ministro del Interior, José Zapata Morante, y el comandante general de la PNP, Óscar Arriola Delgado.

El sistema será operado por la institución policial como parte de las estrategias destinadas a reforzar la seguridad ciudadana en Lima y Callao.

La plataforma integra en un único mapa interactivo información sobre el desplazamiento de los buses autorizados las 24 horas del día. Además, permite visualizar la ubicación de patrulleros, comisarías y jurisdicciones policiales, facilitando una coordinación más eficiente ante situaciones de emergencia.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | La Policía Nacional contará con una herramienta tecnológica que permitirá monitoreas en tiempo real la ubicación de las unidades de transporte y la de los patrulleros para atender emergencias y optimizar operaciones de seguridad.



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Una de las principales ventajas del sistema es que incorpora mapas de calor que identifican los puntos con mayor incidencia de delitos, permitiendo focalizar el patrullaje preventivo en las zonas más vulnerables.

También monitorea las alertas de pánico emitidas por las unidades de transporte autorizadas, lo que puede acelerar la intervención policial frente a amenazas o ataques contra conductores y pasajeros.

Respuesta frente a una problemática creciente

La implementación de esta herramienta se produce en un contexto marcado por el incremento de extorsiones y ataques contra empresas de transporte público. Desde inicios de año, el Gobierno ha impulsado diversas medidas para enfrentar estos delitos mediante el uso de inteligencia, videovigilancia y sistemas de monitoreo integrados.

El ministro del Interior, José Zapata, destacó que el visor permitirá monitorear alrededor de 12 mil unidades de transporte registradas por la ATU y tomar decisiones inmediatas basadas en información en línea. Asimismo, adelantó que en una etapa posterior se evaluará la posibilidad de ampliar el sistema a otras regiones del país.

La entrega de esta plataforma representa un paso importante en la modernización de las estrategias de seguridad para el transporte público. Al integrar información clave en tiempo real y fortalecer la coordinación entre la ATU y la Policía Nacional, las autoridades buscan ofrecer una respuesta más rápida y efectiva frente a la criminalidad, contribuyendo a proteger a transportistas y usuarios que diariamente se movilizan por Lima y Callao.