Más de 300 mil menores peruanos conocieron en persona a contactos hechos en Roblox y otros juegos en línea

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los videojuegos en línea se han convertido en una de las principales formas de entretenimiento entre niños y adolescentes. Sin embargo, detrás de las partidas y los chats virtuales también existen riesgos que preocupan cada vez más a especialistas y autoridades.

Un estudio reciente advirtió que más de 300 mil menores en el Perú llegaron a reunirse con personas que conocieron a través de internet, una situación que evidencia la vulnerabilidad de este grupo frente a posibles amenazas digitales.

Videojuegos y chats: una puerta de entrada para los agresores

La investigación señala que las plataformas con funciones de chat y contacto entre usuarios facilitan la interacción con desconocidos . Entre ellas figura Roblox, uno de los videojuegos más populares entre niños y adolescentes, donde millones de usuarios comparten experiencias en tiempo real y pueden establecer vínculos que posteriormente migran a aplicaciones de mensajería o redes sociales.

Según especialistas, el problema no radica únicamente en el uso de estas plataformas, sino en la falta de supervisión y educación digital. Muchos menores consideran que los amigos virtuales tienen el mismo nivel de confianza que las amistades presenciales, lo que facilita que personas malintencionadas construyan relaciones de cercanía para obtener información personal o generar situaciones de riesgo.

Menores mantiene conversaciones con personas desconocidas a través de internet

El estudio advierte que una parte importante de los menores mantiene conversaciones con personas desconocidas a través de internet. Algunas de estas interacciones pueden derivar en solicitudes de datos personales, fotografías o encuentros presenciales.

Los expertos alertan que los agresores suelen aprovechar espacios donde los niños pasan gran parte de su tiempo, utilizando perfiles falsos para generar confianza. Posteriormente, buscan trasladar la conversación a aplicaciones externas, donde el control y monitoreo son más limitados.

La importancia del acompañamiento familiar

Frente a este escenario, especialistas recomiendan que padres y cuidadores conozcan las plataformas que utilizan los menores, revisen las configuraciones de privacidad y mantengan conversaciones permanentes sobre seguridad digital.

También sugieren enseñar a los niños a no compartir información personal, evitar encuentros con desconocidos y comunicar inmediatamente cualquier situación que les genere incomodidad. La educación digital y la confianza con los adultos siguen siendo las herramientas más efectivas para prevenir riesgos en internet.

El creciente uso de videojuegos y plataformas digitales entre niños y adolescentes abre nuevas oportunidades de aprendizaje y entretenimiento, pero también expone a los menores a amenazas cada vez más complejas. Las cifras reveladas por el estudio reflejan la necesidad de fortalecer la supervisión familiar, promover la educación digital y reforzar los mecanismos de protección para que internet siga siendo un espacio seguro para las nuevas generaciones.