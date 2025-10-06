Universidades e institutos extienden clases virtuales tras ampliación de paro por 48 horas

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las universidades e instituciones han comunicado la extensión de las clases virtuales luego que se anunciara el paro de transportistas por 48 horas.

Centros de estudio extienden clases virtuales

Ante el anuncio de la ampliación del paro hasta el martes 7 de octubre, tanto las universidades e instituciones públicas y privadas han emitido un nuevo comunicado para extender las clases virtuales.

Entre las primeras universidades que comunicaron la medida, se encuentra la Universidad de Lima (ULIMA). La institución anunció alrededor de las 6:30 p.m. que extenderían sus clases virtuales por lo que talleres, exámenes y otras evaluaciones serán reprogramadas.

De la misma forma, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) comunicó que "con el fin de garantizar la seguridad, bienestar e integridad física de los estudiantes, docentes y personal administrativo (...) el martes 7 de octubre todas las actividades académicas y administrativas se desarrollarán de forma virtual", anunciaron.

En tanto, la Universidad César Vallejo (UCV) indicó que en los campus de Ate, Callao, Los Olivos y San Juan de Lurigancho las clases se darán de manera virtual. La institución pidió al alumnado conectarse puntualmente a las clases programadas.

Comunicado de UCV sobre extensión de clases virtuales

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) informaron que las actividades presenciales que puedan desarrollarse a distancia se darán de manera remota.

Otro de los centros de estudios que se pronunció ante la extensión del paro es la Universidad San Martín de Porres (USMP) que indica que "todas las actividades académicas y administrativas se desarrollarán de manera virtual".

Asimismo, la Universidad del Pacífico (UP) indicaron que las clases de los programas de Pregrado, Escuela de Postgrado, Escuela Preuniversitaria e idiomas se darán de manera virtual. Sin embargo, indicaron que el centro permanecerá abierto.

Diversos institutos y universidades continuarán comunicando las actualizaciones del caso ante el anuncio del paro de transportes para este martes 7 de octubre.

Gremio de transporte anunció extensión del paro

La noticia de la extensión del paro fue comunicada por el director de la Cámara Internacional de Transporte, Martín Ojeda, y hasta el momento otros gremios de transporte también han respaldado el apagado de motores en los cuatro conos de Lima.

Sin embargo, los gremios de transporte que han convocado el paro para el día de hoy han sido convocados a una reunión con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Hasta el cierre de la nota, la extensión del paro se daría por 48 horas hasta el martes 7 de octubre.