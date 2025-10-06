Manuel Barreto se pronuncia tajantemente sobre Renato Tapia tras polémico mensaje en redes: ¿Qué dijo el entrenador?

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Manuel Barreto, entrenador interino de la selección peruana, brindó su primera conferencia tras asumir dicho cargo tras la salida de Óscar Ibáñez, durante su ponencia se pronunció sobre el polémico mensaje de Renato Tapia en redes sociales respecto a su designación como DT de la Blanquirroja.

Manuel Barreto se pronuncia sobre Renato Tapia

El nuevo técnico del combinado patrio se presentó junto a Jean Ferrari en la Videna para dialogra con la prensa respecto a los pormenores de la nueva convocatoria dl equipo absoluto de cara al amistoso que sostendrá ante Chile el próximo viernes 10 de octubre como parte de la fecha FIFA del presente mes.

En un momento, el también jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol, fue consultado sobre la indirecta que el futbolista Renato Tapia publicó en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter) y a su vez explicó la razón de su ausencia en la nómina para el duelo ante el cuadro mapuche.

Vale recordar que, a partir de que Barreto fue designado para que dirija a la Blanquirroja, interinamente, surgieron muchos cuestionamientos. Una de las más sonadas fue la del volante nacional, quien publicó un post con el siguiente mensaje: "Oh, sorpresa. Levante la mano el que no se lo esperaba".

"Hay dos cosas que son indispensables en el fútbol y que están ligadas: uno son los jugadores y otro son los hinchas. Tengo profundo respeto por ambos, Renato es un grandísimo jugador . Se sabe lo que puede dar y lo que puede darle a la selección. Eso ya lo conocemos, pero hay otros futbolistas que no tenemos certeza y en ese camino estamos", manifestó el estratega.

Su etapa de transición en la Blanquirroja

El exdirector deportivo de Universitario de Deportes se refirióa cerca de la decisión de convoca a jugadores nuevos y jóvenes. Asimismo sobre la no convocatoria de jugadores como Renato Tapia y Pedro Gallese.

"Es una etapa de transición la que me toca liderar. En ese sentido, tenemos claro el universo actual de jugadores que tiene Perú, que son grandísimos jugadores como los que has nombrado (Gallese y Tapia), esos ya los conocemos. Pero también es una realidad que con el universo actual, hemos quedado en el puesto que hemos quedado. No podemos esconder esa realidad, y necesitamos aumentar el universo de jugadores", señaló.

En resumen, Manuel Barreto, entrenador interino de la selección peruana, brindó su primera conferencia y se pronunció sobre Renato Tapia y su mensaje polémico tras su desiganción como DT de la Blanquirroja.