Trump ofreció avances sobre las negociaciones de paz en Gaza: Niega reacción negativa de Netanyahu

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las negociaciones de paz en Gaza van por buen camino, luego de que Hamas aceptara parcialmente su plan. Además, aseguró que no existe una reacción negativa por parte de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.

Netanyahu está optimista con el acuerdo

Desde su oficina en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense descartó la idea de que el jefe de Gobierno israelí haya mostrado una posición negativa al pronunciamiento de Hamas. Todo lo contrario, señaló que se ha mostrado optimista y está a la expectativa de una reunión con la otra parte.

"Él (Netanyahu) está muy positivo con el acuerdo, todo el mundo lo está. Creo que todas las naciones que han trabajado en este acuerdo y han tratado de conseguirla (la paz), puedes decir 3 mil años, si lo miras de cierta manera puedes decir siglos. Pero es un acuerdo en el que todos se juntaron. Israel estuvo genial", sostuvo.

President Trump refuted a report that he told Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu not to be "so f-king negative" after Hamas accepted key parts of his Gaza peace deal. pic.twitter.com/tsCXhJ9qJp — New York Post (@nypost) October 7, 2025

Agregó que el grupo palestino ha aceptado gran parte de su plan de paz, lo que lo deja conforme. "Creo que lo estamos haciendo muy bien y creo que Hamás ha aceptado cosas que son muy importantes".

Cabe precisar que este lunes 6 de octubre las delegaciones de Palestina e Israel se reunieron en el balneario de Sharm el Sheikh, en Egipto. Bajo la mediación de El Cairo, los diplomáticos de ambos bandos buscan llegar a un acuerdo, ante el pedido de celeridad de Trump.

Aceptación parcial de Hamas al plan de paz para Gaza

El último viernes Hamas dio un giro al futuro del conflicto al anunciar que aceptaba algunos términos del acuerdo pacificador que el mandatario estadounidense planteó para la Gaza. Uno de los puntos que acordó fue la liberación e intercambio de prisioneros.

Además, dejó abierta la posibilidad de dejar la administración de la franja, siempre que el poder recaiga en manos palestinas. Este punto es uno de los controvertidos, debido a los intereses israelíes e internacionales.

Hamas accepted to negotiate Trump's deal.



LET THERE BE PEACE!!! 🙏 pic.twitter.com/a2gx85zeV9 — ĐⱤØ₲Ø🇺🇸 (@KAGdrogo) October 3, 2025

Uno de los puntos manifiesta la creación de un consejo supervisor, que presidiría el líder del Partido Republicano. También que Hamas deponga las armas, aunque el grupo armado solo lo haría a un grupo palestino.

En consecuencia, las negociaciones de paz para Gaza van por buen camino, según el mismo Donald Trump. En ese contexto, precisó que no ha habido una posición negativa por parte de Benjamin Netanyahu ante la reunión que se desarrolla en Egipto.