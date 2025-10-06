Paro de transportistas se amplia a 48 horas: Bases del sector transporte no lograron reunirse con Dina Boluarte y premier Arana

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El paro de transportistas convocado este lunes 6 de octubre se ampliará por un día más. La razón de ello es que las bases de los trabajadores del sector no lograron sostener una reunión con la presidenta de la República, Dina Boluarte y el premier Eduardo Arana.

Paro de transportistas se amplia a 48 horas

Este lunes 6 de octubre, en conferencia de prensa, el director de la Cámara Internacional de Transporte, Martín Ojeda, anunció la ampliación del paro de transportistas de Lima y Callao. Ello, luego de no concretar una reunión con Dina Boluarte y el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.

"Aún nosotros después del Congreso y luego de las lamentables declaraciones de un miembro de la PNP que pareciera que está poniendo más tensa la reunión. Estamos esperando la reunión con el premier y la presidenta así sea la hora que sea. Por lo tanto, las bases han señalado que el paro de 24 se va a 48 horas ", precisó en primer lugar.

En tal sentido, aseguró que el sector "no quiere establecer una posición de crisis en esta república que ya está agobiada con esta destrucción de estos criminales, sin embargo, es la posición que nos han encargado y la que tenemos que respetar", señaló Martín Ojeda.

Finalmente, sostuvo que tienen la esperanza que se lleve a cabo este lunes dicho encuentro. "Tanto el premier como la presidenta y el presidente del Congreso son peruanos y saben la desgracia que estamos viviendo", enfatizó.

#LoÚltimo



Anuncian ampliación de paro de transportistas en Lima y Callao, informó Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte. Piden reunión urgente con la presidenta Dina Boluarte



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/lzmLhvGrDa — Canal N (@canalN_) October 6, 2025

Consejo de Ministros se pronuncia

A las 6 y 40 de la noche de este lunes el Consejo de Ministros recurrió a su cuenta oficial de 'X' para informar que desde las 7 de la noche se estará llevando a cabo una reunión con los representantes del sector transporte encabezada por el primer ministro Eduardo Arana.

"Hoy a las 7:00 p.m., el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, junto a Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio del Interior, y Ministerio de Transporte y Comunicaciones, recibirán a los representantes de las asociaciones y gremios de transportistas, en un espacio de diálogo orientado a construir soluciones conjuntas en beneficio del sector transporte y ciudadanía", se lee en la publicación.

Hoy a las 7:00 p. m., el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, junto a @MEF_Peru, @MininterPeru y @MTC_GobPeru, recibirán a los representantes de las asociaciones y gremios de transportistas, en un espacio de diálogo orientado a construir soluciones conjuntas en... — Consejo de Ministros (@pcmperu) October 6, 2025

En resumen, de acuerdo a Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte, anunció la ampliación del paro de transportistas de Lima y Callao. Ello, después que no se conrete una reunión este lunes 6 de cotubre con la presidenta Dina Boluarte y el premier eduardo Arana.