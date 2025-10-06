Defensor de la Policía critica paro de transportistas tras agresión a efectivo: Fue violenta

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En declaraciones para Exitosa, el defensor de la Policía, Máximo Ramírez, cuestionó el paro de transportistas por el efectivo que resultó herido en el Óvalo Habich. Según comentó, la protesta se ha llevado de forma violenta, pese a que se anunció como una movilización pacífica.

Critica a paro de transportistas

Desde las inmediaciones del Hospital de la Policía, en el distrio de Jesús María, el general Máximo Ramírez, defensor de la Policía, brindó mayores detalles sobre lo acontecido este lunes 6 de octubre en una nueva jornada de apro de transportisas en el que un policía fue herido.

"El coronel Solís está actualmente en observación. Tiene una herida en la cabeza. Desgraciadamente esta marcha que se dice ser pacífica al final viene con violencia . Se respeta el derecho a marchar pacíficamente, pero lo que hemos visto hoy día es un bloqueo de vías que constituyen desde ya un delito", manifestó.

Bajo esa premisa, el defensor de la Policía señaló que se ha cometido "el delito de entorpecimiento al libre de tránsito". "Eso está penado en el Código Penal, con una pena de 4 a 8 años de pena privativa de libertad", explicó.

Al respecto, sostuvo que los transportistas "si bien es cierto pueden ir a protestar", sin embargo, resaltó que lo deben realizar "dentro del marco legal".

"Si la protesta ya es agresiva y hay violencia como ha ocurrido va a hacer detenidos y procesados e inhabilitados porque este delito lleva a la inhabilitación. Respeten a los ciudadanos, respeten a la Policía, que es lo que nosotros pedimos", dijo el general PNP.

Lo acontencido en el Óvalo Habich

En otro momento, fue consultado sobre los buses que formaron parte del Óvalo Habich, los cuales iban a ser registrados y serpian llevados a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), para que se les imponga una sanción. En referencia a ello respondió:

"Desconozco las acciones que pueda tomar la ATU. Lo que puedo hablar como policía y como miembro del Ministerio del Interior, lo que ha ocurrido el día de hoy ha sido un blouqeo de carreteras y eso es delito. Tengan mucho cuidado, se dijo que el tema de hoy iba a ser un apagado de motores, pero en ningún momento se habló de bloqueo de carreteras", aseveró.

En síntesis, el defensor de la Policía, Máximo Ramírez, cuestionó el paro de transportistas por el efectivo que resultó herido en el Óvalo Habich. Al respecto, cuestionó la protesta se ha llevado de forma violenta, pese a que se anunció como una movilización pacífica.